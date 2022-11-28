В ходе спецоперации на Украине погиб Андрей Япрынцев из Башкирии

Мэр города Стерлитамака Рустем Газизов сообщил в соцсетях трагическое известие о гибели в ходе специальной операции уроженца и жителя Стерлитамака. Речь идет о Андрее Япрынцеве, который летом вступил в добровольческий батальон имени Минигали Шаймуратова, первый добровольческий батальон республики.