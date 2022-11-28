В ходе спецоперации на Украине погиб Андрей Япрынцев из Башкирии

Мэр города Стерлитамака Рустем Газизов сообщил в соцсетях трагическое известие о гибели в ходе специальной операции уроженца и жителя Стерлитамака. Речь идет о Андрее Япрынцеве, который летом вступил в добровольческий батальон имени Минигали Шаймуратова, первый добровольческий батальон республики.
Известно, что погибший служил в должности старшего механика-водителя мотострелковой роты. Погиб он при выполнении боевых задач, каким именно образом Рустем газизов не уточнил.
Завтра жители Стерлитамака проводят погибшего военнослужащего в ходе гражданской панихиды, которая назначена на 11:30 29 ноября на площади перед городским дворцом культуры, бывшего Дворца культуры «Сода».