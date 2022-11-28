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В Башкирии женщину отправили за решетку за то, что она ругала сына матом

Сегодня, 13:02

В Башкирии мать отправили в тюрьму за непотребное воспитание и угрозы полиции топором

Гражданка отличилась бурным нравом, она не только неправомерно воспитывала сына, но и грозила расправой правоохранителям, которые заинтересовались ее методами воспитания.

Жительница Архангельского района Башкирии проведет год в колонии общего режима за то, что ненадлежащим образом ухаживала за своим 6-летним сыном, а именно не заботилась о его жизни и здоровье и ругала ребенка матом, разумеется в нетрезвом виде. Когда такими «педагогическими методами» заинтересовались правоохранители, то и им досталось.

В пресс-службе прокуратуры сообщили, что когда полиция прибыла на адрес для того, чтобы изучить ситуацию с ребенком, женщина схватилась за топор и угрожала применить его в адрес полицейского, за что поплатилась уголовным делом по факту угрозы применения насилия в отношении представителя власти.

Кармаскалинский суд счел, что за ненадлежащее воспитание и угрозы топором полицейского, женщине стоит год провести в исправительном учреждении, тем более, что вину свою во вменяемых ей деяниях признала.

#Общество#Ирина Деревянчук
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