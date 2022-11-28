В Башкирии женщину отправили за решетку за то, что она ругала сына матом

Жительница Архангельского района Башкирии проведет год в колонии общего режима за то, что ненадлежащим образом ухаживала за своим 6-летним сыном, а именно не заботилась о его жизни и здоровье и ругала ребенка матом, разумеется в нетрезвом виде. Когда такими «педагогическими методами» заинтересовались правоохранители, то и им досталось.