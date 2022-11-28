В Башкирии в последнюю неделю ноября похолодает до -25 градусов

Сегодня, 28 ноября, в некоторых районах Башкирии сохранится гололед, а на дорогах прогнозируется гололедица. Местами ожидается небольшой снег, а температура воздуха днем составит -11…-16 градусов.
Однако завтра, 29 ноября, температура воздуха ночью местами упадет до -25 градусов, а днем столбик термометра покажет -10…-15 градусов, местами температура упадет до -20 градусов. День пройдёт без существенных осадков, ветер умеренный северный, северо-восточный.
В последний день ноября погода, согласно прогнозу синоптиков Башгидрометцентра, не изменится.