В Башкирии сроки договоров по госконтрактам может изменить мобилизация

В Башкирии разрешат изменять условия по договорам государственных контрактов, а именно сдвигать сроки завершения работ в том случае, если при выполнении обязательств по контракту возникли форс-мажорные обстоятельства, которые не зависят ни от одной из сторон, обстоятельства же эти в соответствии с текстом постановления, влекут невозможность его исполнения в связи с мобилизацией в РФ. Документ за подписью премьер-министра Башкирии Андрея Назарова уже опубликован.
Также «исправлена» может быть и цена, порядок и сроки оплаты услуг, а также сроки поставки товара и выполнения работ. «Исправить» контракт у подрядчика получится лишь по согласованию с заказчиком, которому еще предстоит подтвердить связь непредвиденных обстоятельства с частичной мобилизацией. Башкирия не является первопроходцем при вводе данных изменений, еще в середине октября премьер-министр Российской Федерации подписал постановление, разрешающее менять сроки контрактов, соответствующее распоряжение было выдано и региональным властям.