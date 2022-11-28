В Башкирии сроки договоров по госконтрактам может изменить мобилизация

В Башкирии разрешат изменять условия по договорам государственных контрактов, а именно сдвигать сроки завершения работ в том случае, если при выполнении обязательств по контракту возникли форс-мажорные обстоятельства, которые не зависят ни от одной из сторон, обстоятельства же эти в соответствии с текстом постановления, влекут невозможность его исполнения в связи с мобилизацией в РФ. Документ за подписью премьер-министра Башкирии Андрея Назарова уже опубликован.