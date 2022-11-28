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В Башкирии сроки договоров по госконтрактам может изменить мобилизация

Сегодня, 15:21
Фото: 1MI

В Башкирии будут менять условия по госконтрактам, на которые повлияет мобилизация

В случае если подрядчик не сможет из-за мобилизации выполнить заказ в срок, то даты можно будет «сдвинуть».

В Башкирии разрешат изменять условия по договорам государственных контрактов, а именно сдвигать сроки завершения работ в том случае, если при выполнении обязательств по контракту возникли форс-мажорные обстоятельства, которые не зависят ни от одной из сторон, обстоятельства же эти в соответствии с текстом постановления, влекут невозможность его исполнения в связи с мобилизацией в РФ. Документ за подписью премьер-министра Башкирии Андрея Назарова уже опубликован.

Также «исправлена» может быть и цена, порядок и сроки оплаты услуг, а также сроки поставки товара и выполнения работ. «Исправить» контракт у подрядчика получится лишь по согласованию с заказчиком, которому еще предстоит подтвердить связь непредвиденных обстоятельства с частичной мобилизацией. Башкирия не является первопроходцем при вводе данных изменений, еще в середине октября премьер-министр Российской Федерации подписал постановление, разрешающее менять сроки контрактов, соответствующее распоряжение было выдано и региональным властям.

#Ирина Деревянчук#Экономика
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