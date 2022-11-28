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Уфу предложили сделать площадкой для еще одного международного форума

Сегодня, 11:55
Фото: 1MI

Хабиров предложил провести в Уфе Форум сотрудничества России и Казахстана

Уфу предложили сделать площадкой для еще одного международного форума.

В ходе работы на Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который сейчас проходит в столице соседнего региона городе Оренбурге, Радий Хабиров предложил федеральному правительству площадку для проведения XXII Форума в Уфе. Но не на следующий 2023 год, а на 2024 год.

Отметим, Башкирия выстраивает деловые отношения с Казахстаном весьма активно и взаимодействует с соседней страной не меньше, чем Оренбуржье, граничащее с Казахстаном. В нынешнем году Башкирия и Казахстан уже посещали друг друга с официальными делегациями и заключила немало соглашений. Заключались соглашения и работы велись, как отчитывались их члены, активно. 13 декабря глава Башкирии на оперативке пообещал спустя год справиться о том, к какому результату привели данные визиты.

Хабиров пообещал через год спросить о результатах визитов делегации из Башкирии
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#Ирина Деревянчук#Город
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