Уфу предложили сделать площадкой для еще одного международного форума.

Отметим, Башкирия выстраивает деловые отношения с Казахстаном весьма активно и взаимодействует с соседней страной не меньше, чем Оренбуржье, граничащее с Казахстаном. В нынешнем году Башкирия и Казахстан уже посещали друг друга с официальными делегациями и заключила немало соглашений. Заключались соглашения и работы велись, как отчитывались их члены, активно. 13 декабря глава Башкирии на оперативке пообещал спустя год справиться о том, к какому результату привели данные визиты.