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Технологии «Ростелекома» для развлечений и обучения в одном пакете

Сегодня, 11:27
«Ростелеком» запустил специальную акцию в 23 населенных пунктах Республики Башкортостан. Новые клиенты оператора, выбравшие тариф «Технологии развлечений. Всё включено», смогут пользоваться им бесплатно в течение 30 дней. Затем абонентская плата составит от 599 рублей в месяц.

«Ростелеком» предлагает жителям республики оценить преимущества пакета «Технологии развлечений. Всё включено». Тариф объединяет популярные услуги — скоростной интернет, видеосервис Wink и доступ к образовательной платформе «Ростелеком. Лицей».

С домашним интернетом на скорости 100 Мбит/с можно работать и учиться дистанционно, совершать покупки в маркетплейсах, смотреть фильмы в 4К и FullHD, играть в виртуальные игры.

Видеосервис Wink объединяет преимущества интерактивного ТВ и онлайн-кинотеатра. В пакете доступны 198 телеканалов и 25 тысяч фильмов и сериалов в FullHD и 4К. Пользователи цифровой платформы могут управлять просмотром: ставить эфир на паузу, пользоваться перемоткой, записью и архивом программ за прошедшие три дня. К одной учетной записи легко подключить до пяти гаджетов. Смотреть кинофильмы можно на разных устройствах: например, начать на ноутбуке и продолжить на смартфоне. Wink сохраняет историю просмотра, и картина начнётся с того момента, на котором остановился пользователь.

Подписчикам тарифа провайдер предлагает бесплатный доступ к образовательной платформе «Ростелеком. Лицей», где представлены уроки по школьной программе 1-11 классов и развивающие курсы.  Контент разработан при участии преподавателей лучших вузов России в соответствии с федеральным государственным стандартом. На портале дети могут заниматься в удобное время, повторять пропущенные или сложные темы, разбирать домашние задания, закреплять знания с помощью тестов и тренажеров. «Лицей» отслеживает прогресс ученика, чтобы родители могли оценить результат.

Кроме того, пользователи тарифа получают дополнительные бонусы: блокировку всплывающих рекламных окон и приоритетное обслуживание на круглосуточной горячей линии без очереди.

Условия специальной акции распространяются на новых клиентов тарифа «Технологии развлечений. Всё включено», проживающих в сёлах Мариинский, Раевский, Семилетка, поселках Приютово, Чишмы, городах Агидель, Белебей, Белорецк, Бирск, Благовещенск, Давлеканово, Дюртюли, Ишимбай, Кумертау, Мелеуз, Нефтекамск, Октябрьский, Салават, Сибай, Стерлитамак, Туймазы, Уфа, Янаул.

Узнать больше о тарифе и оставить заявку на подключение можно на сайте компании и по телефону 8 800 301 84 30.

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#Андрей Королев#Башкортостан#Новости#Общество
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