Технологии «Ростелекома» для развлечений и обучения в одном пакете

Видеосервис Wink объединяет преимущества интерактивного ТВ и онлайн-кинотеатра. В пакете доступны 198 телеканалов и 25 тысяч фильмов и сериалов в FullHD и 4К. Пользователи цифровой платформы могут управлять просмотром: ставить эфир на паузу, пользоваться перемоткой, записью и архивом программ за прошедшие три дня. К одной учетной записи легко подключить до пяти гаджетов. Смотреть кинофильмы можно на разных устройствах: например, начать на ноутбуке и продолжить на смартфоне. Wink сохраняет историю просмотра, и картина начнётся с того момента, на котором остановился пользователь.