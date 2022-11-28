Стало известно, какая погода будет в Башкирии зимой 2023 года

Как сообщают синоптики, средняя температура воздуха в декабре составит около -10,8 градуса. В зимние месяцы 2023 года температура воздуха также ожидается в пределах нормы — -12,5 градуса в январе и -11,7 градуса в феврале. Средняя температура воздуха в марте составит -5,1 градуса.