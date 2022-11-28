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Стало известно, какая погода будет в Башкирии зимой 2023 года

Сегодня, 04:40
Синоптики рассказали, какая температура воздуха ожидается в республике в период с декабря 2022 по март 2023 года
Температура в пределах и ниже нормы ожидается на территории республики в ближайшие четыре месяца. Вероятный прогноз на период с декабря по март публикует Росгидромет.

Как сообщают синоптики, средняя температура воздуха в декабре составит около -10,8 градуса. В зимние месяцы 2023 года температура воздуха также ожидается в пределах нормы — -12,5 градуса в январе и -11,7 градуса в феврале. Средняя температура воздуха в марте составит -5,1 градуса.

Отмечается, что вероятностный прогноз будет корректироваться месячными, декадными и краткосрочными прогнозами.

Ранее в Башгидрометцентре рассказали, какая погода ожидает жителей республики в последнюю неделю ноября. По прогнозам синоптиков, температура воздуха снизится до -25 градусов.

#Азамат Нухов#Погода
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