Стали известны победители политической премии РАСО «Гамбургский счёт»

Что касается лучшей зарубежной региональной кампании, то победу в этой номинации отдали Рону ДеСантису из США, который баллотировался на пост губернатора Флориды. Эксперты отметили, что в ранее колеблющемся штате он смог победить оппонента с серьезным перевесом в 20% голосов. Таким образом, ДеСантис вышел на общенациональный уровень и стал одним из двух основных претендентов на президентскую номинацию от партии республиканцев в 2024 году.