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Стали известны победители политической премии РАСО «Гамбургский счёт»

Сегодня, 16:19
Фото: raso.ru
Российская ассоциация по связям с общественностью (РАСО) объявила имена победителей политической премии ассоциации «Гамбургский счет» в 2022 году.

Лучшую зарубежную кампанию по выборам главы государства организовал штаб президента Франции Эмманюэля Макрона. Эксперты премии отметили сложные условия экономической рецессии во время его второй президентской кампании. Французскому лидеру пришлось столкнуться с массовыми протестами и подъемом антиистеблишментных политиков. Тем не менее эффективная стратегия — размывание электората оппонентов спойлерскими проектами, ребрендинг президентского движения и самого главы государства — в итоге оказалась успешной, пишет newsnn.ru.

«Братья Италии», по мнению экспертов премии, провели лучшую в этом году кампанию по выборам в парламент. Лидер партии — итальянский политик, председатель Совета министров Италии Джорджа Мелони. Кампания Мелони строилась на эффективной отстройке от обвинений (как якобы фашистской и пророссийской политической силы) и продвижении образа главы «Братьев Италии» как «эмотивной женщины с планом».

Что касается лучшей зарубежной региональной кампании, то победу в этой номинации  отдали Рону ДеСантису из США, который баллотировался на пост губернатора Флориды. Эксперты отметили, что в ранее колеблющемся штате он смог победить оппонента с серьезным перевесом в 20% голосов. Таким образом, ДеСантис вышел на общенациональный уровень и стал одним из двух основных претендентов на президентскую номинацию от партии республиканцев в 2024 году.

В России среди кампаний партии власти по выборам в региональный парламент победу одержала ЕР — за выборы в областную думу Сахалина. По мнению организаторов премии, успех кампании обусловлен ее ранним началом, гармоничным составом под руководством губернатора Валерия Лимаренко, а также использованием современных цифровых технологий и индивидуальным тренингом кандидатов.

Победителем в номинации «Зарубежный политик года» назван лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Российским политиком года посмертно объявлен либерал-демократ Владимир Жириновский.

Учредитель политической премии «Гамбургский счет» — Российская ассоциация по связям с общественностью. С 2016 года ее присуждают политикам, партиям, политическим группам и кандидатам как в России, так и за рубежом. Победителями выбирают кандидатов, которые смогли в ходе конкурентных политических кампаний продемонстрировать высокую результативность, технологичность и креативность, не нарушая при этом демократические процедуры.

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