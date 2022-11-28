mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Спрос на услуги Дедов Морозов у россиян вырос

Сегодня, 09:25
Востребованность в услугах Дедов Морозов и Снегурочек у россиян в ноябре 2022 года выросла на 12-32%.

Заказчики просят артистов появляться трезвыми и приносить собственные костюмы. Среди особых запросов — неожиданное появление в лесу, чтобы сделать детям сюрприз во время семейной прогулки, передают «Известия». 

Те, кто заказывает Дедов Морозов и Снегурочек для корпоратива, требуют у кандидатов медкнижки и даже справки об отсутствии судимости. 

Стоимость таких услуг варьируется от 1,5 тыс. рублей до почти 7 тыс. Свои услуги предлагают студенты и выпускники творческих и педагогических вузов, а также опытные актеры.

Подпишитесь
Источник: один из министров в Башкирии уходит в отставку
Сегодня, 10:53
Стало известно, какая погода будет в Башкирии зимой 2023 года
Сегодня, 04:40
Рост ЖКХ и код вместо полиса ОМС: что ждет жителей Башкирии с 1 декабря 2022 года
Сегодня, 04:45
Уже в январе: Госдума готовит два важных решения по частичной мобилизации
Сегодня, 09:56
«Не можем»: уфимка пожаловалась на огромную толпу людей
Сегодня, 07:20
Как отзывы влияют на продажи и почему важно отвечать на негативные комментарии
24 ноября 12:38