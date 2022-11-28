Спрос на услуги Дедов Морозов у россиян вырос

Заказчики просят артистов появляться трезвыми и приносить собственные костюмы. Среди особых запросов — неожиданное появление в лесу, чтобы сделать детям сюрприз во время семейной прогулки, передают «Известия».
Те, кто заказывает Дедов Морозов и Снегурочек для корпоратива, требуют у кандидатов медкнижки и даже справки об отсутствии судимости.
Стоимость таких услуг варьируется от 1,5 тыс. рублей до почти 7 тыс. Свои услуги предлагают студенты и выпускники творческих и педагогических вузов, а также опытные актеры.