Спрос на iPhone в России упал в 2,5 раза

Как передают «Известия», о том, что смартфоны Apple могут выпасть из топа новогодних подарков, сообщили в разных сотовых операторах и подтвердили дистрибьюторы.
Причиной рекордно низкого спроса на iPhone называют отключение Apple Pay, отсутствие больших инноваций в самих девайсах и официальной гарантии от производителя.
Интересно, что жители Европы, США и Ближнего Востока могут остаться на рождественские праздники без «яблочных» гаджетов, потому что срок доставки начинается от четырех недель. В то время как в РФ, наоборот, предложение этих устройств пока превышает спрос.