mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Спрос на iPhone в России упал в 2,5 раза

Сегодня, 09:41
В России спрос на линейку iPhone 14 с момента выпуска этой осенью сократился в 2,5 раза относительно других моделей iPhone, которые продавались за тот же период времени.

Как передают «Известия», о том, что смартфоны Apple могут выпасть из топа новогодних подарков, сообщили в разных сотовых операторах и подтвердили дистрибьюторы. 

Причиной рекордно низкого спроса на iPhone называют отключение Apple Pay, отсутствие больших инноваций в самих девайсах и официальной гарантии от производителя. 

Интересно, что жители Европы, США и Ближнего Востока могут остаться на рождественские праздники без «яблочных» гаджетов, потому что срок доставки начинается от четырех недель. В то время как в РФ, наоборот, предложение этих устройств пока превышает спрос. 

Подпишитесь
Источник: один из министров в Башкирии уходит в отставку
Сегодня, 10:53
Стало известно, какая погода будет в Башкирии зимой 2023 года
Сегодня, 04:40
Рост ЖКХ и код вместо полиса ОМС: что ждет жителей Башкирии с 1 декабря 2022 года
Сегодня, 04:45
Уже в январе: Госдума готовит два важных решения по частичной мобилизации
Сегодня, 09:56
«Не можем»: уфимка пожаловалась на огромную толпу людей
Сегодня, 07:20
Как отзывы влияют на продажи и почему важно отвечать на негативные комментарии
24 ноября 12:38