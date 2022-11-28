Снег и наледь на улице в Уфе «растопил» разлив воды из земли из-за аварии

Очевидцы в соцсетях публикуют фото затопленной улицы, на которой колеса машин на добрую половину скрыты водой. Кульминация истории ждет уфимцев завтра, тогда и станет понятно, успеют ли коммунальщики справиться с водой и убрать ее с улиц до того как она превратится в толщу льда. Особой пикантности ситуации добавляет и то, что улица Сочинская в Уфе находится на возвышении, что может превратить ее в одну большую горку.