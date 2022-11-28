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Снег и наледь на улице в Уфе «растопил» разлив воды из земли из-за аварии

Сегодня, 16:13
Фото: фото из соцсетей

В Уфе в мороз из-за аварии улицу Сочинскую затопило , а 64 дома остались без воды

Что будет с затопленной улицей, которая вскоре замерзнет, остается интригой.

В Кировском районе Уфы произошла авария, а точнее утечка воды из земли. В «Уфаводоканале» в курсе проблемы и сообщили, что водопроводная линия для 64 частных домов по улицам Сочинская 27, 29, 35, 16/1, 18, 43, 41а, 35, Читинская 1, 3, 5, 6, 4а, Усольская 6, 6б, 9, 9а, 12а, 7, 10а, 10, 3, 12, 18, 16, Набережная 2, 4, 6, 10, 14, 16, 20, 20/1, Братская 1, 3, 4а, 4б, 4в, 3, 5, 5а, 6, 8, 5б, 10, Зилаирская 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, Аргаяшская 8, 8б, 7, 9, 9а, 10, 12, 14, 15, 14а, 16, 12 и один коттедж по адресу Набережная, 26. На предприятии сообщили, что вода была отключена в 19 часов и 10 минут, когда водоснабжение планируют восстановить в сообщении не сказано.

Очевидцы в соцсетях публикуют фото затопленной улицы, на которой колеса машин на добрую половину скрыты водой. Кульминация истории ждет уфимцев завтра, тогда и станет понятно, успеют ли коммунальщики справиться с водой и убрать ее с улиц до того как она превратится в толщу льда. Особой пикантности ситуации добавляет и то, что улица Сочинская в Уфе находится на возвышении, что может превратить ее в одну большую горку.

 

#Ирина Деревянчук#Город
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