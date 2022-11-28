Себе дороже: сколько жители Башкирии будут платить за проезд через Восточный выезд

Восточный выезд состоит из автодорожного тоннеля протяженностью 1,2 км, моста через реку Уфу с эстакадой протяженностью 2,7 км и десятикилометровой скоростной автодорогой. Стоимость проезда для транспортных средств будет зависеть от их категории. Минимальная плата установлена для автомобилей с двумя осями высотой не более 2 м (в том числе следующих с прицепом) — 3 руб. за 1 км платной дороги. Для автомобилей с тремя и более осями (в том числе с прицепом с высотой 2,6 м и более) — уже 9,5 руб. за километр.