Себе дороже: сколько жители Башкирии будут платить за проезд через Восточный выезд

Транспортная дирекция Башкирии уже опубликовала проект постановления, устанавливающего стоимость проезда по платным дорогам. Пока таковых в республике нет. Но в 2023 году власти планируют запустить первую автотрассу, за проезд по которой будут брать деньги.
Речь идет о Восточном выезде из Уфы, строительство которого сейчас продолжается. Объект еще не запустили, но тарифы уже известны. Mkset подсчитал, в какую сумму обойдется пользование скоростной магистралью.
Восточный выезд состоит из автодорожного тоннеля протяженностью 1,2 км, моста через реку Уфу с эстакадой протяженностью 2,7 км и десятикилометровой скоростной автодорогой. Стоимость проезда для транспортных средств будет зависеть от их категории. Минимальная плата установлена для автомобилей с двумя осями высотой не более 2 м (в том числе следующих с прицепом) — 3 руб. за 1 км платной дороги. Для автомобилей с тремя и более осями (в том числе с прицепом с высотой 2,6 м и более) — уже 9,5 руб. за километр.
Проезд по участкам, которые являются искусственными сооружениями, еще дороже — от 21 до 66,5 рубля за километр платной дороги. Искусственными сооружениями являются тоннель и мост Восточного выезда.
Кроме того, в постановлении говорится, что максимальная плата на автодорогах, построенных по концессии, составит от 12 до 38,5 рубля за километр. А проезд по построенным по концессии искусственным сооружениям — от 84 до 269 рублей за километр.
Таким образом, минимальная стоимость проезда по всему Восточному выезду составит 111,9 рубля (тариф для легковушки), для грузовика — 354,35 рубля.
Вероятно, что вариант стоимости для объектов, построенных по концессии, оговорен с тем, что в определенный период средства за проезд по построенным объектам будет брать компания-партнер, а затем передаст их республике. Так, «при концессионере» минимальная плата составит 447,6 рубля для легковушки и 1434,1 рубля — для грузовика.
Таким образом, пользоваться Восточным выездом водителю легкового автомобиля вряд ли будет дешево. Время скоростная трасса, безусловно, будет экономить — расстояние от места, где начинается тоннель, до Федоровки, например, сократит почти вдвое. А главное — поездка по нему займет намного меньшее время. Но платить за дорогу позволит себе не каждый «частник». Экономия бензина будет незначительной.
С точки зрения коммерческих перевозок дорога, вероятно, будет востребована, ведь она удобно соединит две федеральные трассы М-7 и М-5. Сейчас грузовикам приходится заезжать в город и транзитом следовать по его улицам. После запуска Восточного выезда можно будет следовать напрямую по хорошей скоростной трассе, мосту и тоннелю, не стоять на светофорах и в пробках.