Рост ЖКХ и код вместо полиса ОМС: что ждет жителей Башкирии с 1 декабря 2022 года

Существующие реестры иноагентов (физлиц и юрлиц) объединят в один. Им запретят преподавать в государственных и муниципальных организациях, получать господдержку на творческие проекты и инвестировать в стратегические предприятия. Они не смогут работать с применением упрощенной системы налогообложения, организовывать митинги, пикеты и другие публичные мероприятия, вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов и политических партий. Также иноагенты будут обязаны сообщать о своем статусе работникам и маркировать издаваемые ими материалы. ​