Рост ЖКХ и код вместо полиса ОМС: что ждет жителей Башкирии с 1 декабря 2022 года

Произойдет индексация тарифов на услуги ЖКХ. Соответствующее постановление правительства страны вступает в силу 1 декабря. Пересмотр коснется платы за холодную и горячую воду, электроэнергию, отопление, газ и вывоз мусора. На сколько именно повысят тарифы, решат региональные власти. Но верхний предел роста ограничен 9%.
В Минэкономразвития подсчитали, насколько увеличится плата для россиян. В среднем для семьи из трех человек с 1 декабря сумма вырастет на 324 рубля в месяц.
Очередное повышение тарифов планировалось 1 июля 2023 года, но было перенесено на полгода вперед. Власти объяснили это решение необходимостью обеспечить бесперебойную работу ЖКХ по всей стране и развитие инфраструктуры. Также это позволит сохранить качество услуг для населения.
Речь идет об органах местной власти и подведомственных им учреждениях. С помощью соцсетей они будут рассказывать о своей работе и отвечать на вопросы граждан. Предполагается, что это сделает госорганы более открытыми.
Существующие реестры иноагентов (физлиц и юрлиц) объединят в один. Им запретят преподавать в государственных и муниципальных организациях, получать господдержку на творческие проекты и инвестировать в стратегические предприятия. Они не смогут работать с применением упрощенной системы налогообложения, организовывать митинги, пикеты и другие публичные мероприятия, вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов и политических партий. Также иноагенты будут обязаны сообщать о своем статусе работникам и маркировать издаваемые ими материалы.
Документ перейдет в цифровой формат, информация будет преобразована в специальный штрих-код. Хранить его можно будет в смартфоне. При посещении врача будет достаточно предъявить паспорт.
Выданные полисы будут дейтствовать. Однако, как сообщили в Минздраве Башкирии, некоторым жителям республики придется обновить свои персональные данные в страховой медицинской организации.
Сделать это нужно, если изменилось место жительства, в том числе регион. Если впервые получен паспорт или заменен на новый (при утере, по возрасту, при смене фамилии, имени или отчества), истек срок действия временного свидетельства или изменился контактный телефон или почтовый электронный адрес.
В многоквартирных домах можно будет устанавливать хаммамы и инфракрасные кабины. Соответствующий приказ МЧС вступит в силу 1 декабря. Бани и сауны в квартирах — по-прежнему под запретом.
Теперь она будет нужна для посещения любых матчей Чемпионата России по футболу среди команд Премьер-лиги. Карта болельщика должна решить проблемы с безопасностью на трибунах во время официальных турниров. На ней будет храниться информация о болельщике: если выяснится, что россиянин нарушал правила, на стадион его не пустят.
Речь идет о новых объектах — созданные ранее продолжат функционировать в пределах «допустимой антропогенной нагрузки».
В биосферных полигонах проводят научные исследования, апробируют методы рационального природопользования и другое.
Встать на налоговый учет можно будет онлайн
Заявление о постановке на налоговый учет можно будет направить в электронной форме через портал госуслуг. Аналогичным способом перешлют свидетельство о постановке.
На приемных детей распространят преимущественное право на зачисление в детсад или школу, где учатся их братья и сестры.