РЭО проконтролирует ситуацию с мусорными коллапсами в регионах в новогодние праздники

«Новогодние праздники традиционно являются периодом, когда в одном-двух регионах по стране могут случаться сбои с вывозом коммунальных отходов, чего нельзя допускать для стабильного предоставления услуги населению и развития экономики замкнутого цикла в стране, — заявил глава РЭО. — Ведь с того момента, когда отходы отправляются в бак, у них появляется шанс быть повторно использованными после правильной утилизации. Для этого мы также работаем над совершенствованием института РОП, формированием циклической экономики и стимулами для бизнеса к переходу на продукцию из вторсырья».