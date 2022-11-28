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РЭО проконтролирует ситуацию с мусорными коллапсами в регионах в новогодние праздники

Сегодня, 11:23
Фото: Медиахолдинг 1MI
Гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев проинформировал о том, что в предстоящие новогодние праздники в регионах традиционно организуют ежечасный мониторинг работы операторов по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО).

В России определены 284 зоны деятельности региональных операторов в 84 субъектах. В стране работает 181 регоператор, сообщает 360tv.ru.

В перечень методик мониторинга входят прямая связь с регоператорами, мониторинг данных о чрезвычайных происшествиях в сфере обращения с ТКО с применением современной системы «РЭО Радар». Почасово будет осуществляться также анализ медийного поля с учетом активности социальных сетей и массмедиа. По словам Буцаева, оперативный сбор сведений обо всех возникающих неполадках позволяет федеральному центру вовремя подключаться ко всем процессам и оказывать регионам поддержку административного и консультативного характера.

«Новогодние праздники традиционно являются периодом, когда в одном-двух регионах по стране могут случаться сбои с вывозом коммунальных отходов, чего нельзя допускать для стабильного предоставления услуги населению и развития экономики замкнутого цикла в стране, — заявил глава РЭО. — Ведь с того момента, когда отходы отправляются в бак, у них появляется шанс быть повторно использованными после правильной утилизации. Для этого мы также работаем над совершенствованием института РОП, формированием циклической экономики и стимулами для бизнеса к переходу на продукцию из вторсырья».

Коллапсы возникают в регионах преимущественно по нескольким причинам: в праздничные периоды всегда образуется гораздо больше ТКО, а наряду с этим неблагоприятные погодные условия существенно ухудшают дорожную проходимость.

Кабмин России ранее внес в список инициатив социально-экономического развития страны на период до 2030 года новый нацпроект под названием «Экономика замкнутого цикла». Куратором его выступает РЭО. Проект ориентирован на решение фундаментальных проблем сферы обращения с ТКО. В период до 2024 года планируют построить восемь экотехнопарков на территориях следующих российских субъектов: Подмосковье, Приморский, Ставропольский и Краснодарский края, Ленинградская, Челябинская, Нижегородская и Новосибирская области.

В экотехнопарках откроют специализирующиеся на утилизации ТКО заводы. Эти предприятия обеспечат ежегодное вовлечение в хозяйственный оборот около 1,1 миллиона тонн вторичных ресурсов, подытожил Буцаев.

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