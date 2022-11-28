Приставал в лифте: в Уфе мужчину заподозрили в непристойностях со школьницей

Сообщается, что девочка вошла в лифт вместе с незнакомым мужчиной. Предварительно, там он начал приставать к несовершеннолетней, трогать её. Мужчина сбежал, когда двери лифта открылись. Девочка рассказала о случившемся родственникам, те, в свою очередь. обратились в полицию.