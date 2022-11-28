Приставал в лифте: в Уфе мужчину заподозрили в непристойностях со школьницей

В Уфе объявлен в розыск мужчина, предположительно, совершивший развратные действия с несовершеннолетней. Инцидент произошел несколькими днями ранее - 26 ноября в жилом доме на улице Транспортной. Об этом сообщает ИА "Башинформ" со ссылкой на собственный источник.
Сообщается, что девочка вошла в лифт вместе с незнакомым мужчиной. Предварительно, там он начал приставать к несовершеннолетней, трогать её. Мужчина сбежал, когда двери лифта открылись. Девочка рассказала о случившемся родственникам, те, в свою очередь. обратились в полицию.
«Девочка, которой на вид 11-12 лет, зашла в лифт вместе с незнакомцем. Предварительно, он стал к ней приставать, трогать. Когда двери лифта открылись, мужчина ретировался. Школьница рассказала о случившемся родным. В полицию поступило соответствующее заявление», — рассказал собеседник информагентства.
За комментарием по данной ситуации Mkset обратился в пресс-службу МВД Башкирии, где корреспондента перенаправили в пресс-службу регионального Следственного комитета, однако в ведомстве не предоставили оперативный комментарий по ситуации.
В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов разыскивают преступника по ориентировке. Подробности случившегося уточняются.
Отметим, что, согласно ориентировке, распространяемой в соцсетях, злоумышленник - мужчина среднего роста, на вид ему 25-35 лет. Одет он был тёмно-синюю куртку, черные спортивные брюки и черные кроссовки.