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Приставал в лифте: в Уфе мужчину заподозрили в непристойностях со школьницей

Сегодня, 17:29
Фото: 1MI

В Уфе разыскивают мужчину, пристававшего в лифте к школьнице

Неизвестный мужчина стал приставать к школьнице в лифте, сообщает ИА "Башинформ"

В Уфе объявлен в розыск мужчина, предположительно, совершивший развратные действия с несовершеннолетней. Инцидент произошел несколькими днями ранее - 26 ноября в жилом доме на улице Транспортной. Об этом сообщает ИА "Башинформ" со ссылкой на собственный источник. 

Сообщается, что девочка вошла в лифт вместе с незнакомым мужчиной. Предварительно, там он начал приставать к несовершеннолетней, трогать её. Мужчина сбежал, когда двери лифта открылись. Девочка рассказала о случившемся родственникам, те, в свою очередь. обратились в полицию.  

«Девочка, которой на вид 11-12 лет, зашла в лифт вместе с незнакомцем. Предварительно, он стал к ней приставать, трогать. Когда двери лифта открылись, мужчина ретировался. Школьница рассказала о случившемся родным. В полицию поступило соответствующее заявление», — рассказал собеседник информагентства.

За комментарием по данной ситуации Mkset обратился в пресс-службу МВД Башкирии, где корреспондента перенаправили в пресс-службу регионального Следственного комитета, однако в ведомстве не предоставили оперативный комментарий по ситуации. 

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов разыскивают преступника по ориентировке. Подробности случившегося уточняются.

Отметим, что, согласно ориентировке, распространяемой в соцсетях, злоумышленник - мужчина среднего роста, на вид ему 25-35 лет. Одет он был тёмно-синюю куртку, черные спортивные брюки и черные кроссовки. 

 

#Азамат Нухов
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