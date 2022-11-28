Перестройка не бывает легкой. «Салавату» не хватает опыта и мастерства «Магнитки»

— Да нет, просто все хотят выигрывать. У нас серия поражений была, в небольшую ямку попали, все хотят из нее выбраться. Все стараются с каждой игрой прибавлять. Как по статистике — не знаю, не слежу. А так, в целом, играли как раньше.