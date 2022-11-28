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Перестройка не бывает легкой. «Салавату» не хватает опыта и мастерства «Магнитки»

Сегодня, 06:43
Фото: ХК «Салават Юлаев»

«Салават Юлаев» потерпел поражение от «Металлурга» 1:3 на домашней площадке

Рассуждаем о сложностях ребилда, выделяем разумные моменты игры и слушаем комментарий Данила Башкирова.

Уфимцы во многом продолжали встречу с «Автомобилистом»: были нацелены на бросок, быстро инициировали атаки с места подбора, действовали достаточно хладнокровно и четко.

Что в контексте пятого матча за девять дней — вполне достижение. «Черно-зеленые» именно под конец марафона были лучше в движении и контроле, чем в разгар проигрышной серии.

На табло мрачные 1:3, но это было не худшее возможное поражение. Начиная с игры с «Барысом» в Астане, «юлаевцы» постепенно добавляли в конструктиве атак.

Начали с удачного рикошета в Казахстане, затем уже «полноценный» гол в Магнитогорске плюс отмененный из-за офсайда, потом три против «Автомобилиста», а сейчас снова один, но на фоне — здравые игровые идеи.

Фото: ХК «Салават Юлаев»

Последние две встречи команда Виктора Козлова не тянет с выбором позиции для броска, не изобретает подолгу в большинстве, сопоставима с оппонентом по скорости, в целом приличный пас.

В противостоянии с «Металлургом» Уфа уже реже использовала свой почти запатентованный раскат пятеркой игроков в одну линию, предпочитая короткий пас. Игра динамичная, более «свежие» гости могли прорвать раскат и без шайбы не откатывались.

У Ильи Воробьева солидная команда. «Магнитка» четко контролирует шайбу в позиционных атаках и оперативно доводит шайбу до ворот, они неплохо входят с контролем на скорости и используют оставления.

Эти две игры — первый тизер-трейлер плей-офф, в котором, по-хорошему, противники знают, что делать и выходят на лед с правильной психологией и концентрацией.

Здесь и проявляется явным образом фундаментальная проблема «Салавата Юлаева». Совокупный опыт и мастерство — то, в чем башкирский клуб сегодня слабее прямых конкурентов за попадание в финал с Востока.

Фото: ХК «Салават Юлаев»

В матчах с «Авангардом», «Автомобилистом» и «Металлургом» было несколько смен, в которых читалось: при прочих равных соперник может добавить за счет отдельных персон в составе.

Конечно, ярчайший пример — то, как омичи сравняли счет. Болельщикам полезно будет найти баланс между справедливым требованием побед и принятием факта клубной перестройки.

Можно относиться к нынешнему составу как угодно. Но факт: все, уже нет тех финских легионеров, которые могли забросить буквально половину шайб команды в «регулярке» и чуть ли не в одиночку переламывать матчи.

Умарк, Хартикайнен, Кемппайнен, Маннинен, Гранлунд и Ларсен внесли колоссальный голевой вклад в историю, победы и общественное представление о «юлаевцах». И расставание с каждым — мини-драма.

Но оно уже состоялось. Логически ошибочно ждать, что по щелчку пальцев остальные мгновенно компенсируют их голы. Они не могут и не должны копировать, они другие и могут другое.

Фото: ХК «Салават Юлаев»

Например, Александр Кадейкин. Номер 78 теперь в топ-6 практически безальтернативно. Это весьма качественный центральный нападающий со своим набором навыков и ментальностью.

«Пятак», дриблинг, пас, не глядя, прострел, укрывание корпусом, вбрасывания — да. Огромная скорость, контратаки 2 в 0, бэкчек, пасы через две клюшки — обычно нет.

«Металлург» не только отдохнувший и глубже разобравший оппонента, «Металлург» еще и может своими Майе и Карри добавить 1-2 лишних обыгрыша накоротке и 4-5 оставлений после пересечения средней.

Это пример навыков, которые в самой быстрой командной игре в мире могут создать разницу. Они формируют клише «запас мастерства», которое питает другое клише «выиграть на классе». Победа «сталеваров» в Уфе — еще и менеджерская.

Эта часть текста напрямую продолжает один из стартовых обзоров сезона, где мы впервые заговорили о перестройке «СЮ». Переходный период и связанные с ним особенности — не хорошо и не плохо, это контекст любого матча.

Например, Шакир Мухамадуллин сегодня ненароком ассистировал голу гостей в пустые ворота, а до этого в сезоне не раз терял шайбу на синей линии (что, кстати, однажды объяснял). Будь это, например, Евгений Бирюков, спрос был бы строже.

В целом мне нравится тренерская работа Виктора Козлова, но каждый материал — это стремление зафиксировать, что случилось, и что это значит, а не поддержать или осудить. Решают факты, а не отношение.

Статистика помогает иллюстрировать факт из игры: во многом соперники действительно были сопоставимы. Доля попаданий в створ, вбрасывания в зоне защиты (0-6 в первом периоде) и качество входа с контролем — немногочисленное с ощутимой разницей.

Так же любопытно отметить, насколько часто «Магнитка» использовала вброс: это за счет второго периода, в котором они чаще вбрасывали, чем входили с контролем, что для КХЛ мини-аномалия. Илья Воробьев объяснил это 1-2-2 «юлаевцев» в средней.

  СЮ Металлург Δ
Corsi for (CF) 65 55 10
CF, % 54,17% 45,83% 8.33%
Голы 5 на 5 1 2 -1
Броски в створ 5 на 5 (БВ) 18 21 -3
PDO, % 96,03% 103,97% -7.94%
Броски мимо створа 33 29 4
БВ вообще 20 24 -4
Доля БВ в общем числе бросков 37.74% 45.28% -7.55%
БВ за минуту в атаке 1.43 1.72 -0.29
Блокшоты за минуту в защите 0.72 1.15 -0.43
БВ после ВВбр 5 на 5 0 2 -2
БВ со входа в зону 5 на 5 5 3 2
Попытки отбора в зоне атаки 5 на 5 6 2 4
Перехваты в зоне атаки 5 на 5 3 1 2
Перехваты с БВ в зоне атаки 5 на 5 1 1 0
БВ первой тройки 3 1 2
БВ защитников 9 9 0
Пробросы 5 на 5 0 3 -3
ВВбр после пробросов 0 3 -3
Вход 5 на 5 33 14 19
Брак при входе 5 на 5 25 25 0
Эффективные попытки входа, % 56.90% 35.90% 21.00%
Вброс 5 на 5 2 9 -7
Брак при вбросе 5 на 5 10 22 -12
Эффективные попытки вброса, % 16,67% 29,03% -12.37%
Использование входа 5 на 5, % 82,86% 55,71% 27.14%
Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5 26 31 -5
Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5 76 89 -13
Эффективные смены в атаке, % 34,21% 34,83% -0.62%
Вход 5 на 5 с БВ 13 9 4
Вход 5 на 5 с БВ, % 22,41% 23,08% -0.66%
Вброс 5 на 5 с БВ 1 2 -1
Вброс 5 на 5 с БВ, % 8,33% 6,45% 1.88%
Эфф.смены в атаке 5 на 5 с БВ 16 13 3
Эфф. смены в атаке 5 на 5 с БВ, % 15,69% 10,83% 4.85%

«Салават» в непростой ситуации и должен находить точки опоры. Сделать это не так и трудно, пациент с точки зрения содержания игры не безнадежен и может выкарабкаться.

Самое элементарное — закончился пятиматчевый отрезок и до визита в Уфу «Трактора» 2 декабря полных четверо суток.

После три выездные игры и единственный перерыв в «регулярке» на Неделю Звезд и игры сборных, потом еще шесть матчей до новогодних выходных. Из них четыре дома.

Десять матчей до конца 2022-го с перерывами — приличный календарь перед плотным январем (12 игр с 4 по 29 января, 7 дома) и чуть почти столь же плотным февралем (11 игр с 1 по 26 февраля, лишь 4 дома), который завершит «регулярку».

Так что наступает последний отрезок в чемпионате, когда можно набирать очки в более или менее спокойном темпе.

Григорий Панин провел капитанский матч, проведя 5 силовых приемов и трижды заблокировав броски гостей. Как раз за смену до первого гола гостей Панин дважды приложил соперников в чужой зоне. Но «юлаевцы» неправильно сменились.

На 54-й минуте хозяева были наказаны за нарушение численного состава — вероятно, именно в этом меньшинстве Панин сделал последний из блокшотов, после чего, превозмогая боль, сменился.

На тройке «злых собак» снова нарушали правила. Они снова выдали матч, в котором могут провести атаку вторым темпом. Их наиболее острые моменты: прострел Виктора Антипина на Данила Башкирова на 45-й минуте и выход Данила же 1 в 0 на 53-й.

«Черно-зеленые» вновь не пропустили в меньшинстве — в последний раз это случилось три игры назад с «Барысом», за это время соперникам выпало всего четыре шансы сыграть 5 на 4.

Фото: ХК «Салават Юлаев»

Раз сказали про «ассист» Мухамадуллина, надо сказать и про игру в меньшинстве.

На исходе последней попытки он овладел шайбой, но стал торопиться с выводом, а перевел на фланг и это позволило вышедшему из штрафного бокса Данилу Аймурзину сразу же войти в атаку. Малозаметное, но разумное решение. Опять же, опыт.

Если сравнивать количество затяжных позиционных атак, то здесь совсем не ужасные 2-3:

  • Гости закрывали на 33-й и 36-й минутах, а так же в начале третьего периода незадолго до гола. В первом и третьем случае закрывали первую пятерку «Салавата».
  • Уфа отвечала своей позиционкой тоже на 36-й минуте, первое звено провело свою на 49-й.

Конечно, самое яркое — долгожданная шайба Глеба Кузьмина. Данил Аймурзин не растерял шайбу на «пятаке» и доставил ее для партнера, которого в нашем вчерашнем тексте называл мастером. У Кузьмина теперь по 3 гола в плей-офф и гладких сезонах.

Конечно, самое неяркое - общий полученный опыт и суровые уроки. Но таковы неписаные законы хоккея - никто не берет Кубок легко. ЦСКА, "Авангард", "Колорадо", "Тампа", "Сент-Луис", "Вашингтон" и другие - все они настрадались на пути к вершине.

Провалы в средней, которые были на недавнем выезде, ошибки на сменах, точность бросков, большинство, голы отдельных нападающих - у "СЮ" хватает домашней работы во время короткого перерыва. Как перестроится команда - новая интрига.

Фото: ХК «Салават Юлаев»

Данил Башкиров: «Если зацикливаться, загонять себя в яму — лучше не станет»

Крайний нападающий «звена злых собак» — о матче с «Магниткой», собственной результативности и ходе «юлаевцев» по сезону в целом.

— Более или менее равная игра была, но не хватило чуть-чуть где-то настырности: полезть на ворота, туда ее [шайбу] забить. У нас опять один гол. Забить не получается: моменты, вроде, есть, не идет.

— Пять игр подряд через день. Каково это физически?

— Тяжеловато немного. Но все равно надо вытаскивать из себя, играть.

— Последние два матча «Салават» гораздо лучше по темпу, концентрации, контролю шайбы, хотя это как раз конец пятиматчевого отрезка. Стали по-другому настраиваться, готовиться?

— Да нет, просто все хотят выигрывать. У нас серия поражений была, в небольшую ямку попали, все хотят из нее выбраться. Все стараются с каждой игрой прибавлять. Как по статистике — не знаю, не слежу. А так, в целом, играли как раньше.

— Кажется, активнее стали в атаке: не так долго ищите позицию для броска, скорее бросаете, больше набросы используете.

— Это из-за того, что забить не можем. Стараемся где-то поднять защитникам, пойти на ворота, чтобы защитники доводили шайбу до ворот, мы могли «закопать» ее. Чтобы было больше нацеленности на ворота.

— Сегодня у тебя был шанс на 53-й минуте: почти 1 в 0 убегал с вратарем, но ворота объехал, сразу бросать не стал. Почему так вышло, защитники давили?

— Да. Я сквозь защитников прошел, хотел полезть на ближнюю, там защитник помешал мне. Я на одном коньке был, чуть баланс потерял, за ворота ушел. Хотел в ближний, он был открытый, хотел из-за ворот [попасть] во вратаря — в сетку попал.

— Многие сейчас обсуждают, что долго тебе не удается забросить, с очками туговато. Как сам к этому относишься, на что делаешь акцент в работе, чтобы это переломить?

— В принципе никак не отношусь — просто работаю. Если на этом зацикливаться, загонять себя в яму — лучше не станет. На тренировках побольше бросаю. Ничего сверхъестественного.

— Нужно ли что-то менять в игре? Может, где-то попроще, может, где-то пожадничать, самому бросить, не давая передачу.

— Я в этом плане не сказать, чтобы жадный. Если даже забить не могу, не жадничаю. Сам по себе такой игрок. Тренерам виднее, может, мне по-другому играть. Играю как играю.

— Сегодня началась вторая половина «регулярки». Если в целом, как тебе ход команды по сезону на данный момент?

— Начало у нас неудачное выдалось, потом более или менее нормализовалось, сейчас опять в яму попали. Такой, вверх, вниз сезон. Он и будет такой, потому что игр много через день, тем более, у нас расстояния большие, где-то перелеты сказываются. Надо не обращать на это внимание. Могло бы быть у нас больше очков.

Следующий матч

2 декабря 19:00. Салават Юлаев - Трактор

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