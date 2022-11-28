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Отставка министра Башкирии, оружие в аренду, горки на миллионы и бой ЛГБТ

Сегодня, 16:42
Собрали в одном материале все самые интересные новости Уфы и Башкирии от Mkset за 28 ноября.

Понедельник 28 ноября в Башкирии выдался весьма богатым на события, несмотря на то, что традиционную оперативку в правительстве Башкирии перенесли на завтра, новостей было очень много. Начнем с той новости из-за которой не состоялась оперативка. Глава Башкирии был в Оренбурге на Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России, там он и предложил данное международное мероприятие принять в Уфе, но в 2024 году. Что касается более актуальных новостей, то для вас Mkset подготовил список важных изменений в жизни россиян и жителей Башкирии, которые вступят в силу в последнем месяце года, который наступит уже на этой неделе.

Новости о правительстве и политике продолжает известие об оставке регионального министра транспорта Александра Булушева, заместитель которого Жульков не так давно стал фигурантом уголовного дела и даже был взят под домашний арест, однако и из-под ареста он вышел. Уход в отставку Булушева подтвердили информированные источники Mkset, все что им известно рассказали тут.

В Башкирии разрешат аренду оружия. Разумеется это касается проката оружия обладателям охотничьих билетов и для использования исключительно в охотхозяйствах. Пока что это лишь законопроект, однако его вот-вот рассмотрят, что будут если его примут читайте здесь.

Пока глава Башкирии строго запретил «излишние» новогодние траты муниципалитетам власти районов Башкирии все-таки потратят миллионы на ледовые городки. Что, кто, куда и сколько выяснил с пристрастием журналист Mkset.

Нельзя оставить этот день и без внимания к новости от экс-депутата Государственной Думы Российской Федерации от Башкирии Инги Юмашевой, которая объяснила чего стоит избегать в своей практике врачам сексологам и психиатрам в связи с принятием закона об ЛГБТ.

 

#Ирина Деревянчук#Общество
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