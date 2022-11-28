Отставка министра Башкирии, оружие в аренду, горки на миллионы и бой ЛГБТ

Понедельник 28 ноября в Башкирии выдался весьма богатым на события, несмотря на то, что традиционную оперативку в правительстве Башкирии перенесли на завтра, новостей было очень много. Начнем с той новости из-за которой не состоялась оперативка. Глава Башкирии был в Оренбурге на Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России, там он и предложил данное международное мероприятие принять в Уфе, но в 2024 году. Что касается более актуальных новостей, то для вас Mkset подготовил список важных изменений в жизни россиян и жителей Башкирии, которые вступят в силу в последнем месяце года, который наступит уже на этой неделе.