Власти российских регионов после объявления частичной мобилизации стали один за другим отказываться от проведения новогодних мероприятий. Губернаторы республик и областей РФ призывали отказаться от массового празднования Нового года, а сэкономленные деньги потратить на покупку необходимого снаряжения для мобилизованных, а также на поддержку семей участников СВО.
В Минобороны заявили, что не стоит отменять новогодние торжества только для того, чтобы высвободить средства на обеспечение военнослужащих. В ведомстве заверили, что армия снабжает участников СВО всем необходимым.
В свою очередь чиновники и общественники также считают неправильным решение об отмене новогодних празднеств. Многие отмечают, что празднование Нового года необходимо для объединения российских граждан, а отмена праздника сыграет лишь на руку врагам.
Депутат Госдумы РФ, политолог Анатолий Вассерман:
«Если мы откажемся праздновать Новый год, это фактически значит, что мы признаём себя слишком слабыми. И это уже будет ощущением нашего поражения».
Впрочем, российские губернаторы не заявляют о полной отмене новогодних мероприятий. Администрации регионов сокращают лишь расходы на проведение праздника, отказываются от масштабных гуляний, концертов и праздничных салютов. Детские утренники и праздничные программы для детей на Новый год будут проведены во всех субъектах РФ.
Еще в начале октября 2022 года глава Башкирии Радий Хабиров распорядился скорректировать программу празднования Нового года в регионе. Он поручил главам муниципалитетов пересмотреть бюджетные траты на организацию праздника и запретил покупать новую новогоднюю атрибутику и украшения.
Хабиров отметил, что новогодний праздник для детей в Башкортостане обязательно состоится, но торжества в республике должны быть скромными.
Власти Уфы подтвердили, что отменять новогодние мероприятия в городе не будут, но план их проведения несколько изменится. По словам чиновников, формат празднования Нового года-2023 в Уфе будет изменен с учетом настроения граждан.
В Уфе будут установлены городские елки, светодиодные инсталляции и конструкции. На территории районных новогодних городков Уфы планируется открыть 10 детских горок. Традиционно в программе останутся праздничные мероприятия для семей с детьми, детские новогодние утренники, но акцент будет сделан на патриотическую направленность.
Радий Хабиров отдельно упомянул о проведении новогодних корпоративов. Он заявил, что средства на проведение праздничных корпоративов не заложены в бюджете ни одного муниципалитета. Тем не менее он отметил, что не видит ничего плохого в том, чтобы отметить с коллегами Новый год. Но уточнил, что стоит отказаться от приглашения артистов и не допускать излишеств и «плясок во время чумы».
Глава Башкирии Радий Хабиров:
«Новый год мы обязательно проведем. Дети должны понимать, что, несмотря ни на какие сложности, вызовы, они должны получить ощущение счастья. Мы должны перестроить нашу работу в части понимания и расстановки приоритетов. Никаких артистов. Хотите — сами гармошку берите, пойте. Не надо нам этого сейчас. Нам надо все, что есть, направлять на развитие нашей экономики и на поддержку мобилизованных и членов их семей».