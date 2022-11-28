Радий Хабиров отдельно упомянул о проведении новогодних корпоративов. Он заявил, что средства на проведение праздничных корпоративов не заложены в бюджете ни одного муниципалитета. Тем не менее он отметил, что не видит ничего плохого в том, чтобы отметить с коллегами Новый год. Но уточнил, что стоит отказаться от приглашения артистов и не допускать излишеств и «плясок во время чумы».