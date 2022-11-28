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«Не учитываются»: Пенсионный фонд РФ сделал заявление касаемо семей мобилизованных

Сегодня, 11:32
Фото: 1MI
Данное правило было утверждено правительством.

Доходы мобилизованных граждан не будут учитываться при назначении детских пособий. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда России со ссылкой на постановление правительства РФ.  В силу данное правило вступило с 1 ноября.

Подчеркивается, что теперь на ежемесячные пособия имеют право также семьи мобилизованных в зону специальной военной операции. При этом прошлый заработок гражданина при расчете не учитывается.

Если ранее семье уже было отказано в пособии по причине отсутствия заработка у мобилизованного, то супруга может повторно обратиться в Пенсионный фонд.

#Элина Сайфранова
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