«Не учитываются»: Пенсионный фонд РФ сделал заявление касаемо семей мобилизованных

Доходы мобилизованных граждан не будут учитываться при назначении детских пособий. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда России со ссылкой на постановление правительства РФ. В силу данное правило вступило с 1 ноября.
Подчеркивается, что теперь на ежемесячные пособия имеют право также семьи мобилизованных в зону специальной военной операции. При этом прошлый заработок гражданина при расчете не учитывается.
Если ранее семье уже было отказано в пособии по причине отсутствия заработка у мобилизованного, то супруга может повторно обратиться в Пенсионный фонд.