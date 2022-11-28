mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

«Не можем»: уфимка пожаловалась на огромную толпу людей

Сегодня, 07:20
Фото: Уфа online // vk.com

Уфимка пожаловались на давку по утрам в популярном автобусе в центре города

Проблема обнаружилась на маршруте № 39, сообщает горожанка в социальных сетях.

Жительница Уфы Элина В. пожаловалась в социальных сетях на невозможность уехать с остановки «Лицей № 64» на автобусе № 39.

Так, девушка прикрепляет фото и видео, на которых заметно, что места в салоне общественного транспорта хватает далеко не всем — люди пытаются пробиться внутрь, однако многие так и не могут уехать, оставшись у дверей автобуса. Уфимка подчеркивает, что ситуация повторяет ежедневно.

Mkset обратился за комментарием в пресс-службу ГУП «Башавтотранс». Ответ будет опубликован после его получения.

#Элина Сайфранова
Подпишитесь
Источник: один из министров в Башкирии уходит в отставку
Сегодня, 10:53
Стало известно, какая погода будет в Башкирии зимой 2023 года
Сегодня, 04:40
Рост ЖКХ и код вместо полиса ОМС: что ждет жителей Башкирии с 1 декабря 2022 года
Сегодня, 04:45
Уже в январе: Госдума готовит два важных решения по частичной мобилизации
Сегодня, 09:56
Как отзывы влияют на продажи и почему важно отвечать на негативные комментарии
24 ноября 12:38