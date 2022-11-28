«Не можем»: уфимка пожаловалась на огромную толпу людей

Жительница Уфы Элина В. пожаловалась в социальных сетях на невозможность уехать с остановки «Лицей № 64» на автобусе № 39.
Так, девушка прикрепляет фото и видео, на которых заметно, что места в салоне общественного транспорта хватает далеко не всем — люди пытаются пробиться внутрь, однако многие так и не могут уехать, оставшись у дверей автобуса. Уфимка подчеркивает, что ситуация повторяет ежедневно.
Mkset обратился за комментарием в пресс-службу ГУП «Башавтотранс». Ответ будет опубликован после его получения.