«Не можем»: уфимка пожаловалась на огромную толпу людей

Так, девушка прикрепляет фото и видео, на которых заметно, что места в салоне общественного транспорта хватает далеко не всем — люди пытаются пробиться внутрь, однако многие так и не могут уехать, оставшись у дверей автобуса. Уфимка подчеркивает, что ситуация повторяет ежедневно.