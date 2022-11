Названы признаки дефицита витаминов группы B

По словам врача-диетолога Натальи Кругловой, зимой лучше отдавать предпочтение продуктам, богатым витамином C и аскорбиновой кислотой. В период холодов меняется ассортимент овощей и фруктов. Лучше делать выбор в пользу продуктов, которые дольше хранятся, таким как белокочанная и квашеная капуста. В них отлично сохраняется витамин C. Среди фруктов зимой особенно полезны цитрусовые, ведь в них витамин C сохраняется за счет плотной корочки.