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Названы признаки дефицита витаминов группы B

Сегодня, 13:03
Проблемы с памятью, бессонница, слабость в мышцах, частое головокружение, выпадение волос и покалывание в конечностях часто объясняется дефицитом витаминов группы B (от B1 до B12), говорит врач-терапевт Оксана Булгакова.

Витамин В обеспечивает нормальную работу центральной нервной и сердечно-сосудистой систем. Еще он помогает организму лучше переносить стрессовые ситуации. Об этом пишет NEWS.ru.

Последствиями дефицита витаминов B1–B12 становится слабость, плохая память, проблемы со сном и частые головокружения. Для восполнения запасов витаминов группы B, нужно больше есть красного мяса, птицы, рыбы, молока, зерновых продуктов, зелени и яиц, риса, гречки, хлопьев и тому подобного. Указанные выше витамины обеспечивают нормальную работу центральной нервной и сердечно-сосудистой систем. Кроме того, они помогают организму легче переносить стресс, заявила Булгакова.

По словам врача-диетолога Натальи Кругловой, зимой лучше отдавать предпочтение продуктам, богатым витамином C и аскорбиновой кислотой. В период холодов меняется ассортимент овощей и фруктов. Лучше делать выбор в пользу продуктов, которые дольше хранятся, таким как белокочанная и квашеная капуста. В них отлично сохраняется витамин C. Среди фруктов зимой особенно полезны цитрусовые, ведь в них витамин C сохраняется за счет плотной корочки.

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