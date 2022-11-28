«Клиника, лицей и центр пчеловодства»: кто застраивает лес на улице Менделеева в Уфе

«Уфа лишается своего лучшего природного уголка — я имею в виду хвойный лес. Он очень полезен для людей, особенно тех, кто страдает легочными заболеваниями, заболеваниями верхних дыхательных путей. Хвойный лес, как мы знаем, еще и выделяет фитонциды. Его надо беречь, а по всей республике в первую очередь идет вырубка хвойных лесов. В Уфе этот хвойный лес, который люди использовали для рекреации, для отдыха, лыжных прогулок, да и просто гуляли — отдается под коммерцию. Причем этот лес доступный для пешеходов — на склоне-то не очень погуляешь. Это неправильно. Мы лишаем людей права на чистый воздух — мы и так их этого лишили тем, что загрязняем атмосферу, — а тут еще сокращаются легкие города. А леса, которые находятся в селитебной зоне, надо охранять в первую очередь. И особенно — хвойные», — прокомментировал он.