mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Какая погода будет в Уфе на Новый год

Сегодня, 04:50
Фото: 1MI
В первые дни праздников ожидаются осадки в виде снега и дождя.

В Уфе днем 31 декабря, по предварительным данным, ожидается -6 градусов, а ночью температура упадет до -10 градусов.

Между тем, в первые два дня новогодних праздников температура воздуха, как сообщают синоптики Gismeteo, составит 0 градусов днем и -2 градуса ночью. Погода в эти дни будет облачной, прогнозируются осадки в виде снега и дождя.

Что касается погоды в январе следующего года, то она не будет отличаться от среднестатистической за прошлые года в Уфе. В частности, по данным prostopogoda.ru, средняя погода в январе днем будет -10 градусов, а ночью -14. Примечательно, что максимально столбик термометра поднимется до +2 градусов, а минимальная температура составит -29 градусов. Кроме того, месяц ожидается пасмурным.

#Элина Сайфранова
Подпишитесь
Рост ЖКХ и код вместо полиса ОМС: что ждет жителей Башкирии с 1 декабря 2022 года
Сегодня, 04:45
Стало известно, какая погода будет в Башкирии зимой 2023 года
Сегодня, 04:40
Башкирия заплатила 13 млн рублей за участие в форуме «Транспорт России»
Вчера, 05:43
Уфимская резня: жители показали мэру последствия «кронирования» здоровых деревьев
Вчера, 15:46
Житель Уфы, выступивший против СВО на концерте в День города, не смог отменить штраф
Вчера, 08:34
Как отзывы влияют на продажи и почему важно отвечать на негативные комментарии
24 ноября 12:38