Какая погода будет в Уфе на Новый год

В Уфе днем 31 декабря, по предварительным данным, ожидается -6 градусов, а ночью температура упадет до -10 градусов.
Между тем, в первые два дня новогодних праздников температура воздуха, как сообщают синоптики Gismeteo, составит 0 градусов днем и -2 градуса ночью. Погода в эти дни будет облачной, прогнозируются осадки в виде снега и дождя.
Что касается погоды в январе следующего года, то она не будет отличаться от среднестатистической за прошлые года в Уфе. В частности, по данным prostopogoda.ru, средняя погода в январе днем будет -10 градусов, а ночью -14. Примечательно, что максимально столбик термометра поднимется до +2 градусов, а минимальная температура составит -29 градусов. Кроме того, месяц ожидается пасмурным.