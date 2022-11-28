Какая погода будет в Уфе на Новый год

Что касается погоды в январе следующего года, то она не будет отличаться от среднестатистической за прошлые года в Уфе. В частности, по данным prostopogoda.ru, средняя погода в январе днем будет -10 градусов, а ночью -14. Примечательно, что максимально столбик термометра поднимется до +2 градусов, а минимальная температура составит -29 градусов. Кроме того, месяц ожидается пасмурным.