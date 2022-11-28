Известна дата открытия самой большой школы в Уфе и в ПФО, которой мешают санкции

Среди разного рода недовольств в комментариях на странице главы Башкирии нашелся и вопрос жителей жилого комплекса «Полесье» в Инорсе, где выходя за рамки обозначенных сроков, строится самая большая в Приволжском федеральном округе школа площадью целых 25 тысяч квадратных метров.
Ранее представители власти объясняли срыв сроков сдачи объекта санкциями из-за которых резко выросли цены на строительные материалы. Так в сентябре нынешнего года, после того как школа на 1650 учеников так и не открыла свои двери, вице-премьер Башкирии Алан Марзаев объяснил это санкциями, сроки сдачи школы сорвались из-за поставки электронного оборудования, которое предназначено для оснащения школы.
За месяц до Марзаева объяснял санкциями задержку строительства и другой вице-премьер Башкирии, первый, Азат Бадранов. В августе срыв сроков он объяснил санкционным давлением, которое в настоящее момент против России оказывают страны коллективного Запада, а на фоне антироссийских санкций стоимость материалов увеличилась кратно.
В сентябре Алан Марзаев уже сообщал о том, что строительство школы «на финишной прямой» и новый срок открытия образовательного объекта «с запасом» это декабрь 2022 года. Исходя из ответа на комментарий от представителя Минстроя Эдуарда Хисматуллина, в сроки «до декабря» рабочие укладываются, а сейчас на объекте уже выполняются сезонные и отделочные работы, в также устройство инженерных сетей.