Известна дата открытия самой большой школы в Уфе и в ПФО, которой мешают санкции

В сентябре Алан Марзаев уже сообщал о том, что строительство школы «на финишной прямой» и новый срок открытия образовательного объекта «с запасом» это декабрь 2022 года. Исходя из ответа на комментарий от представителя Минстроя Эдуарда Хисматуллина, в сроки «до декабря» рабочие укладываются, а сейчас на объекте уже выполняются сезонные и отделочные работы, в также устройство инженерных сетей.