mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Источник: один из министров в Башкирии уходит в отставку

Сегодня, 10:53
Фото: Правительство РБ

Источник: глава Минтранса Башкирии Булушев уходит в отставку

Об этом Mkset сообщил информированный источник.

По данным источника Mkset, в качестве одного из претендентов на пост министра рассматривают кандидатуру Тимура Мухаметьянова, который с 2017 по 2020 год возглавлял госкомитет Башкирии по транспорту и дорожному хозяйству, а затем ушел на повышение в Москву.

При этом сам Мухаметьянов эти сведения опроверг.

«Нет, планов переезжать из Москвы у меня не было», — сказал он.

В то же время Тимур Мухаметьянов сообщил, что кандидат на пост главы ведомства уже определен, и это будет «свой башкирский парень, который знает отрасль». Экс-глава Минтранса добавил: он рассчитывает, что с новым руководителем отрасль будет двигаться в том направлении, в котором это необходимо.

Как контракт на 9,4 млн рублей бросил тень на двух министров Башкирии
Узнать подробнее

 

Отставка Александра Булушева может быть связана с расследованием уголовного дела о превышении полномочий, ранее возбужденного республиканским МВД. Как сообщал Mkset, у правоохранителей возникли вопросы по поводу муниципального контракта на ремонт улицы Горького в Сибае стоимостью 9,4 млн рублей. По версии следователей, договор на проведение работ был фиктивным. На тот момент, когда контракт был заключен с подрядчиком, улица уже была отремонтирована другой компанией — по договоренности с Минтрансом и мэрией Сибая.

Горькое дело: за что задержали замминистра транспорта Башкирии Жулькова
Узнать подробнее

 

В МВД предполагают, что в такой схеме были заинтересованы высокопоставленные чиновники Минтранса. Как ранее сообщал Mkset, работы фактически были выполнены компанией «Кизилдорстрой», которая может быть аффилирована с Александром Булушевым.

Ранее следователи задержали замглаву Минтранса — отвечавшего за дороги Виктора Жулькова. Суд отправил его под домашний арест.

#Наталья Балыкова#Общество#2
Подпишитесь
Стало известно, какая погода будет в Башкирии зимой 2023 года
Сегодня, 04:40
Рост ЖКХ и код вместо полиса ОМС: что ждет жителей Башкирии с 1 декабря 2022 года
Сегодня, 04:45
Уже в январе: Госдума готовит два важных решения по частичной мобилизации
Сегодня, 09:56
«Не можем»: уфимка пожаловалась на огромную толпу людей
Сегодня, 07:20
Как отзывы влияют на продажи и почему важно отвечать на негативные комментарии
24 ноября 12:38