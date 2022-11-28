Источник: один из министров в Башкирии уходит в отставку

По данным источника Mkset, в качестве одного из претендентов на пост министра рассматривают кандидатуру Тимура Мухаметьянова, который с 2017 по 2020 год возглавлял госкомитет Башкирии по транспорту и дорожному хозяйству, а затем ушел на повышение в Москву.
При этом сам Мухаметьянов эти сведения опроверг.
«Нет, планов переезжать из Москвы у меня не было», — сказал он.
В то же время Тимур Мухаметьянов сообщил, что кандидат на пост главы ведомства уже определен, и это будет «свой башкирский парень, который знает отрасль». Экс-глава Минтранса добавил: он рассчитывает, что с новым руководителем отрасль будет двигаться в том направлении, в котором это необходимо.
Отставка Александра Булушева может быть связана с расследованием уголовного дела о превышении полномочий, ранее возбужденного республиканским МВД. Как сообщал Mkset, у правоохранителей возникли вопросы по поводу муниципального контракта на ремонт улицы Горького в Сибае стоимостью 9,4 млн рублей. По версии следователей, договор на проведение работ был фиктивным. На тот момент, когда контракт был заключен с подрядчиком, улица уже была отремонтирована другой компанией — по договоренности с Минтрансом и мэрией Сибая.
В МВД предполагают, что в такой схеме были заинтересованы высокопоставленные чиновники Минтранса. Как ранее сообщал Mkset, работы фактически были выполнены компанией «Кизилдорстрой», которая может быть аффилирована с Александром Булушевым.
Ранее следователи задержали замглаву Минтранса — отвечавшего за дороги Виктора Жулькова. Суд отправил его под домашний арест.