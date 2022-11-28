Источник: один из министров в Башкирии уходит в отставку

Отставка Александра Булушева может быть связана с расследованием уголовного дела о превышении полномочий, ранее возбужденного республиканским МВД. Как сообщал Mkset, у правоохранителей возникли вопросы по поводу муниципального контракта на ремонт улицы Горького в Сибае стоимостью 9,4 млн рублей. По версии следователей, договор на проведение работ был фиктивным. На тот момент, когда контракт был заключен с подрядчиком, улица уже была отремонтирована другой компанией — по договоренности с Минтрансом и мэрией Сибая.