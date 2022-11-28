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Экс-пиарщик Хабировы попросил признать его иностранным агентом

Сегодня, 13:27
Ростислав Мурзагулов направил иск против Минюста

Экс-председатель общественной палаты Башкирии, а также в прошлом один из соратников главы республики Радия Хабирова Ростислав Мурзагулов подал иск против Министерство юстиции. В тексте искового заявления, опубликованного в телеграм-канале «Нецензурные новости» экс-чиновник настаивает на включении его имени в список иностранных агентов.

Как сообщил Мурзагулов, депутаты Госдумы неоднократно заявляли о  его «враждебной для существующего в России строя политической деятельности»/ Также он заявляет, что СМИ неоднократно сообщали о его иностранном финансировании.

«Настаиваю на своем праве и необходимости со стороны Минюста РФ быть включенным в официальный список иноагентов-врагов государства, так как считаю этот список перечнем порядочных и смелых людей», — говорится в его обращении.

В свою очередь, Ростислав Мурзагулов просит признать бездействие ведомства незаконным и включить его в список иностранных агентов.

 

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