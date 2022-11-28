Экс-пиарщик Хабировы попросил признать его иностранным агентом

Экс-председатель общественной палаты Башкирии, а также в прошлом один из соратников главы республики Радия Хабирова Ростислав Мурзагулов подал иск против Министерство юстиции. В тексте искового заявления, опубликованного в телеграм-канале «Нецензурные новости» экс-чиновник настаивает на включении его имени в список иностранных агентов.