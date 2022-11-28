Экс-пиарщик Хабировы попросил признать его иностранным агентом

Экс-председатель общественной палаты Башкирии, а также в прошлом один из соратников главы республики Радия Хабирова Ростислав Мурзагулов подал иск против Министерство юстиции. В тексте искового заявления, опубликованного в телеграм-канале «Нецензурные новости» экс-чиновник настаивает на включении его имени в список иностранных агентов.
Как сообщил Мурзагулов, депутаты Госдумы неоднократно заявляли о его «враждебной для существующего в России строя политической деятельности»/ Также он заявляет, что СМИ неоднократно сообщали о его иностранном финансировании.
«Настаиваю на своем праве и необходимости со стороны Минюста РФ быть включенным в официальный список иноагентов-врагов государства, так как считаю этот список перечнем порядочных и смелых людей», — говорится в его обращении.
В свою очередь, Ростислав Мурзагулов просит признать бездействие ведомства незаконным и включить его в список иностранных агентов.