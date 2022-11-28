Экс-депутат Госдумы от Башкирии рассказала как закон об ЛГБТ коснется сексологов и пс

Сделала Инга Юмашева и своего рода предупреждение для врачей-сексологов и для психиатров, однако лишь для тех, кто в своей работе «опирается на западную идеологию», а значит приравнивает к норме влечение к человеку своего пола. Несладко придется и педагогам, которые решат «по незнанию» провести детям «уроки толерантности». О толерантности Юмашева высказалась отдельно и заявила что и здесь нужна отдельная дискуссия, в том числе и о том, «как эта толерантность к нам проскочила».