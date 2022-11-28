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Экс-депутат Госдумы от Башкирии рассказала как закон об ЛГБТ коснется сексологов и пс

Сегодня, 14:25
Фото: vk.com/Инга Юмашева

Экс-депутат ГД от Башкирии Инга Юмашева пригрозила сексологам проблемами из-за ЛГБТ

Юмашева рассказала о том, что «леволиберальное движение» формирует «клан иноагентов» на деньги от «геополитических противников».

Не так давно прошла федеральная пресс-конференция касательно принятого на прошлой неделе закона запрещающего пропаганду ЛГБТ, где уроженка Башкирии и экс-депутат Государственной Думы российской федерации от Башкирии, а также эксперт Патриаршей комиссии по вопросам семьи Инга Юмашева рассказала откуда растут ноги у пропаганды ЛГБТ, против которой теперь будет бороться государство.

Юмашева подчеркнула, что опасность ЛГБТ заключается в том, что «это в первую очередь политическая история». Инга Юмашева, которая является не только депутатом ГД, но и членом патриаршей комиссии по вопросам семьи, считает,  что леволиберальное движение в России пытается формировать «клан иноагентов» на деньги от «геополитических противников».

Сделала Инга Юмашева и своего рода предупреждение для врачей-сексологов и для психиатров, однако лишь для тех, кто в своей работе «опирается на западную идеологию», а значит приравнивает к норме влечение к человеку своего пола. Несладко придется и педагогам, которые решат «по незнанию» провести детям «уроки толерантности». О толерантности Юмашева высказалась отдельно и заявила что и здесь нужна отдельная дискуссия, в том числе и о том, «как эта толерантность к нам проскочила».

Инга Юмашева широко известна своими высказываниями и предложениями, так совсем недавно она резко высказалась против закона о домашнем насилии, и заявила, что считает «неприемлемым приравнивание семьи к источникам насилия». Экс-депутат Госдумы от Башкирии, а ныне председатель регионального отделения организации «Союз православных женщин» Инга Юмашева высказалась о проекте закона о семейном насилии. Так, в ходе «Табынских чтений», прошедших в Госсобрании Башкирии в начале ноября, а именно 9 числа, Юмашева заявила, что

— Агрессивно лоббируемый в нашей стране западный закон о семейно-бытовом насилии. Этот законопроект почему-то приравнивает семью к источнику насилия, что совершенно неприемлемо, поэтому мы считаем, что такие проблемы нужно решать в иной плоскости, не уничтожая семью, как основу государства, а всецело возрождая и сохраняя традиционные семейные ценности.

Помимо высказываний против закона о домашнем насилии и о ЛГБТ Инга Юмашева известна резко отрицательным отношением к абортам, которые она называла явлением противоречащим Конституции, а также к секс-просвету в школах, равно как и к пропаганде феминизма и идеологии чайлдфри, за которыми она предлагала внимательно следить в соцсетях и разумеется штрафовать.

Экс-депутат из Уфы: закон о домашнем насилии продвигается Западом и рушит семьи
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#Ирина Деревянчук#Общество
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