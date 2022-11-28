Экс-депутат Госдумы от Башкирии рассказала как закон об ЛГБТ коснется сексологов и пс

Не так давно прошла федеральная пресс-конференция касательно принятого на прошлой неделе закона запрещающего пропаганду ЛГБТ, где уроженка Башкирии и экс-депутат Государственной Думы российской федерации от Башкирии, а также эксперт Патриаршей комиссии по вопросам семьи Инга Юмашева рассказала откуда растут ноги у пропаганды ЛГБТ, против которой теперь будет бороться государство.
Юмашева подчеркнула, что опасность ЛГБТ заключается в том, что «это в первую очередь политическая история». Инга Юмашева, которая является не только депутатом ГД, но и членом патриаршей комиссии по вопросам семьи, считает, что леволиберальное движение в России пытается формировать «клан иноагентов» на деньги от «геополитических противников».
Сделала Инга Юмашева и своего рода предупреждение для врачей-сексологов и для психиатров, однако лишь для тех, кто в своей работе «опирается на западную идеологию», а значит приравнивает к норме влечение к человеку своего пола. Несладко придется и педагогам, которые решат «по незнанию» провести детям «уроки толерантности». О толерантности Юмашева высказалась отдельно и заявила что и здесь нужна отдельная дискуссия, в том числе и о том, «как эта толерантность к нам проскочила».
Инга Юмашева широко известна своими высказываниями и предложениями, так совсем недавно она резко высказалась против закона о домашнем насилии, и заявила, что считает «неприемлемым приравнивание семьи к источникам насилия». Экс-депутат Госдумы от Башкирии, а ныне председатель регионального отделения организации «Союз православных женщин» Инга Юмашева высказалась о проекте закона о семейном насилии. Так, в ходе «Табынских чтений», прошедших в Госсобрании Башкирии в начале ноября, а именно 9 числа, Юмашева заявила, что
— Агрессивно лоббируемый в нашей стране западный закон о семейно-бытовом насилии. Этот законопроект почему-то приравнивает семью к источнику насилия, что совершенно неприемлемо, поэтому мы считаем, что такие проблемы нужно решать в иной плоскости, не уничтожая семью, как основу государства, а всецело возрождая и сохраняя традиционные семейные ценности.
Помимо высказываний против закона о домашнем насилии и о ЛГБТ Инга Юмашева известна резко отрицательным отношением к абортам, которые она называла явлением противоречащим Конституции, а также к секс-просвету в школах, равно как и к пропаганде феминизма и идеологии чайлдфри, за которыми она предлагала внимательно следить в соцсетях и разумеется штрафовать.