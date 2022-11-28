Уже в январе: Госдума готовит два важных решения по частичной мобилизации

Совет Госдумы внес для рассмотрения два законопроекта, связанных с частичной мобилизацией. В первом их них озвучивается инициатива о предоставлении отсрочки единственным детям родителей пенсионного возраста. Во втором - отцам, на иждивении у которых ребенок с инвалидностью, количество детей в семье при этом значения не имеет. Об этом сообщила глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.