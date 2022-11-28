Уже в январе: Госдума готовит два важных решения по частичной мобилизации

Совет Госдумы внес для рассмотрения два законопроекта, связанных с частичной мобилизацией. В первом их них озвучивается инициатива о предоставлении отсрочки единственным детям родителей пенсионного возраста. Во втором - отцам, на иждивении у которых ребенок с инвалидностью, количество детей в семье при этом значения не имеет. Об этом сообщила глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.
Первый законопроект предлагает дать отсрочку от частичной мобилизации единственным детям родителей пенсионного возраста. Второй — отцам, имеющим на иждивении ребенка с инвалидностью, независимо от количества детей в семье.
Ранее Mkset рассказывал, каким категориям граждан положена отсрочка от частичной мобилизации. Сообщается, что отсрочку могут получить граждане, забронированные правительством РФ. Отсрочку также могут получить граждане, чье состояние здоровья не соответствует установленным нормативом.
Также ранее Нина Останина сообщала о том, что от частичной мобилизации освободят дополнительно ещё три категории граждан. Чиновница отметила, что обратилась ко всем военкомам России, а также отметила регионы, в которых есть нарушения директивы Генштаба.