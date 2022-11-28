Александр Беспалов рассказал о новых тенденциях на алкогольном рынке в России

«В России возник тренд на переориентацию потребителей на продукцию низкого ценового сегмента, включая недорогие коньяки (до 550 рублей)», — отмечает владелец ГК «Традиции успеха» (водка «Хорта», коньяк «Золото династии») Александр Беспалов. Такая тенденция, по его словам, появилась параллельно с процессами импортозамещения на отечественном алкогольном рынке.
Александр Беспалов полагает, что рост спроса в этой категории будет стимулировать вывод новых местных брендов. Его Группа Компаний «Традиции успеха» планирует начать выпуск коньяков традиционных выдержек и коньячных коктейлей.
В Крымской водочной компании (КВК) также считают, что к росту спроса на российский коньяк привело стремление заместить выпадающий импорт. Гендиректор КВК Виктор Золотницкий говорит, что недорогие коньяки составляют 40% продаж в категории.
На фоне сокращения импорта крепкого алкоголя в РФ и новой волны западных санкций локальное производство коньяков растет. По данным Росалкогольрегулирования, в январе — октябре выпуск напитка год к году увеличился на 14,66% (до 7,18 млн дал). Для сравнения: производство водки выросло на 7,7% (до 67,01 млн дал).
«Коммерсантъ» пишет, что ограниченная доля брендов массового сегмента и ужесточение конкуренции пока тормозят рост бизнеса в этой нише. Но в двадцатку производителей напитка уже входят игроки, ранее бывшие незаметными на рынке, например ООО ВКЗ «Шереметьевский», учредитель которого мог быть партнером основателя SPI Group Юрия Шефлера.