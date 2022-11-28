Александр Беспалов рассказал о новых тенденциях на алкогольном рынке в России

На фоне сокращения импорта крепкого алкоголя в РФ и новой волны западных санкций локальное производство коньяков растет. По данным Росалкогольрегулирования, в январе — октябре выпуск напитка год к году увеличился на 14,66% (до 7,18 млн дал). Для сравнения: производство водки выросло на 7,7% (до 67,01 млн дал).