Житель Уфы, выступивший против СВО на концерте в День города, не смог отменить штраф

Мансур Утягулов вышел в парк Кашкадан с плакатом, выражающим его позицию, вечером 12 июня, когда Уфа отмечала день города. В это время в парке шел концерт.
Уфимца в тот же день задержали сотрудники полиции, в отношении него было возбуждено дело об административном правонарушении по. ч.1 ст. 20.3.3.
Рассмотревший административное дело Октябрьский районный суд Уфы назначил Мансуру Утягулову штраф на 30 тыс. рублей, признав его виновным в дискредитации использования Вооруженных сил РФ. Нарушитель пытался оспорить это решение в апелляционной инстанции.
Верховный суд Башкирии жалобу не удовлетворил. Судья пришел к выводу, что действия правонарушителя квалифицированы в соответствии с установленными обстоятельствами и нормами КоАП РФ.
«На основании исследования имеющейся совокупности доказательств, всесторонне, полно и объективно исследовав все обстоятельства дела, судья районного суда правомерно пришел к выводу о доказанности в деянии привлекаемого к административной ответственности лица состава вмененного административного правонарушения», — говорится в решении суда.