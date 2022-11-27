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Житель Уфы, выступивший против СВО на концерте в День города, не смог отменить штраф

Сегодня, 08:34

Житель Уфы не смог отменить штраф за дискредитацию Вооруженных сил

Мужчина пытался обжаловать решение суда первой инстанции.

Мансур Утягулов вышел в парк Кашкадан с плакатом, выражающим его позицию, вечером 12 июня, когда Уфа отмечала день города. В это время в парке шел концерт.

Уфимца в тот же день задержали сотрудники полиции, в отношении него было возбуждено дело об административном правонарушении по. ч.1 ст. 20.3.3.

Рассмотревший административное дело Октябрьский районный суд Уфы назначил Мансуру Утягулову штраф на 30 тыс. рублей, признав его виновным в дискредитации использования Вооруженных сил РФ. Нарушитель пытался оспорить это решение в апелляционной инстанции.

Верховный суд Башкирии жалобу не удовлетворил. Судья пришел к выводу, что действия правонарушителя квалифицированы в соответствии с установленными обстоятельствами и нормами КоАП РФ.

«На основании исследования имеющейся совокупности доказательств, всесторонне, полно и объективно исследовав все обстоятельства дела, судья районного суда правомерно пришел к выводу о доказанности в деянии привлекаемого к административной ответственности лица состава вмененного административного правонарушения», — говорится в решении суда.

#Наталья Балыкова#Общество#2
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