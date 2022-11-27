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В Башкирии заплатят до 3,3 млн рублей за подвоз чиновников на работу и обратно

Сегодня, 11:21

На доставку работников правительства Башкирии на работу выделили до 3,3 млн рублей

Возить сотрудников нужно будет 244 дня в год.

Транспортное управление Башкирии ищет исполнителя услуг по доставке сотрудников на работу к Дому республики и обратно в 2023 году. Начальная максимальная цена контракта 3,26 млн рублей.

Подрядчик должен будет оказывать транспортные услуги по перевозке сотрудников автобусами по установленным маршрутам и согласно расписанию. Первый маршрут начинается в Инорсе. На остановке «Улица Мушникова» автобус должен быть в 7:15, затем он должен проезжать по Черниковке, по пути останавливаясь и забирая сотрудников, а далее следовать по проспекту Октября. В 8:30 автобус должен прибыть на конечную точку маршрута — к зданию дома республики на Тукаева, 46. В 18:15 сотрудников нужно забрать у Дома республики и развезти по тому же маршруту.

Второй маршрут более короткий, он начинается на остановке «Рабкоров» — здесь автобус должен быть в 8:05. Он должен проследовать по улице Авроры, через Президент-отель, затем — по улицам Софьи Перовской и Сочинской. К 8:30 автобус должен быть у Тукаева, 46, а в 18:15 забирать сотрудников и везти их в обратном направлении.

В закупочной документации говорится, что услуги необходимо оказывать ежедневно по рабочим дням — всего 244 дня. Общее время работы за год — 1220 часов. Для исполнения условий контракта необходимы два автобуса большого класса (марки «Нефаз» или эквивалентной ему) с числом мест не менее 22, выпущенные не ранее 2012 года.

Услуги оплатят из бюджета Башкирии.

#Наталья Балыкова#Общество#2
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