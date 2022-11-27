В Башкирии заплатят до 3,3 млн рублей за подвоз чиновников на работу и обратно

Подрядчик должен будет оказывать транспортные услуги по перевозке сотрудников автобусами по установленным маршрутам и согласно расписанию. Первый маршрут начинается в Инорсе. На остановке «Улица Мушникова» автобус должен быть в 7:15, затем он должен проезжать по Черниковке, по пути останавливаясь и забирая сотрудников, а далее следовать по проспекту Октября. В 8:30 автобус должен прибыть на конечную точку маршрута — к зданию дома республики на Тукаева, 46. В 18:15 сотрудников нужно забрать у Дома республики и развезти по тому же маршруту.