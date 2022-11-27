В Башкирии определили новые земли для жилищного строительства

Только за ноябрь этого года в регионе выявили 165 новых земельных участков и территорий общей площадью 3,7 млн квадратных метров для вовлечения в жилищное строительство по проекту «Земля для стройки». Эти участки находятся Мелеузе, Ишимбае, Сибае, Октябрьском, а также в Уфимском и Стерлитамакском районах Уфы. Таким образом, общая площадь выявленных земельных участков и территорий достигает сейчас 12,8 млн квадратных метров.
— С помощью сервиса Росреестра «Земля для стройки», размещенного на Публичной кадастровой карте, решаются конкретные задачи как застройщиков, инвесторов, так и частных лиц, желающих построить многоквартирный или частный дом. При этом можно выбрать понравившийся участок не только на территории республики, но и в любом регионе России, а также сразу подать обращение в уполномоченный орган власти — минземимущество Башкирии, — подчеркнул руководитель управления Росреестра по РБ Петр Клец.
Он также отметил, что республика к середине ноября этого года обеспечила двукратное увеличение площади выявленных земельных участков и территорий по сравнению со значением показателя на 1 января 2022 года.
— Сервис «Земля для стройки» реализуется в республике с 2020 года в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Он не только помогает застройщикам выбрать участки под строительство домов, но и органам местного самоуправления позволяет эффективно управлять землями, нарастить объемы строительства, а региону повысить инвестиционную привлекательность и обеспечить комфортную городскую среду для жителей, — добавила министр земельных и имущественных отношений Башкирии Наталья Полянская.
Напомним, нацпроект «Жилье и городская среда» разработан по поручению президента России Владимира Путина.