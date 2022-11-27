В Башкирии определили новые земли для жилищного строительства

— С помощью сервиса Росреестра «Земля для стройки», размещенного на Публичной кадастровой карте, решаются конкретные задачи как застройщиков, инвесторов, так и частных лиц, желающих построить многоквартирный или частный дом. При этом можно выбрать понравившийся участок не только на территории республики, но и в любом регионе России, а также сразу подать обращение в уполномоченный орган власти — минземимущество Башкирии, — подчеркнул руководитель управления Росреестра по РБ Петр Клец.