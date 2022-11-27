Уфимская резня: жители показали мэру последствия «кронирования» здоровых деревьев

«Наш дом как раз напротив этого корпуса клиники. Все происходило на наших глазах. Было всего три аварийных дерева, которые нависали над тротуаром и проезжей частью. В объявлении сказано обрезка, то есть кронирование аварийных деревьев. Но, как видим, спилили гораздо больше, врубили даже те, которые не представляли угрозы. Были мощные здоровые деревья — остались одни пеньки! Теперь чистого воздуха будет значительно меньше на Парковой. Будем дышать выхлопными газами», — сокрушается Наталья М.