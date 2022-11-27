Уфимская резня: жители показали мэру последствия «кронирования» здоровых деревьев

Шквал возмущения вызвал пост Ратмира Мавлиева в соцсети, в котором он показал своего «верного друга» — пса. В ответ посыпались комментарии. В одном из них Борис К. Написал, что мэру «хорошо бы иметь друзей не только среди собак, но и среди жителей города».
Поводом для недовольства стало кронирование деревьев на территории клиники БГМУ, после которого осталось множество коротких обрубков. При такой заботе о жителях Уфа вскоре превратится в каменные джунгли, отметили в комментариях.
«Кто и на каком основании выдал порубочный билет? Чем же в вашем понимании кронирование отличается от вырубки?», — спрашивает уфимец.
Он также потребовал провести расследование «этого беззакония» и наказать виновных.
Еще один местный житель заметил, что такая обрезка больше напоминает ураган. Чем помешали деревья, недоумевает он.
«Наш дом как раз напротив этого корпуса клиники. Все происходило на наших глазах. Было всего три аварийных дерева, которые нависали над тротуаром и проезжей частью. В объявлении сказано обрезка, то есть кронирование аварийных деревьев. Но, как видим, спилили гораздо больше, врубили даже те, которые не представляли угрозы. Были мощные здоровые деревья — остались одни пеньки! Теперь чистого воздуха будет значительно меньше на Парковой. Будем дышать выхлопными газами», — сокрушается Наталья М.
Гульнара Ш. Написала, что впервые видит такое кронирование, после которого остаются одни пеньки.