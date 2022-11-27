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Уфимская резня: жители показали мэру последствия «кронирования» здоровых деревьев

Сегодня, 15:46
Фото: Борис К. / vk

Жители Уфы показали мэру последствия кронирования деревьев у клиники БГМУ

Они требуют, чтобы Горзеленхоз сажал цветочки и не приближался к деревьям.

Шквал возмущения вызвал пост Ратмира Мавлиева в соцсети, в котором он показал своего «верного друга» — пса. В ответ посыпались комментарии. В одном из них Борис К. Написал, что мэру «хорошо бы иметь друзей не только среди собак, но и среди жителей города».

Поводом для недовольства стало кронирование деревьев на территории клиники БГМУ, после которого осталось множество коротких обрубков. При такой заботе о жителях Уфа вскоре превратится в каменные джунгли, отметили в комментариях.

«Кто и на каком основании выдал порубочный билет? Чем же в вашем понимании кронирование отличается от вырубки?», — спрашивает уфимец.

Он также потребовал провести расследование «этого беззакония» и наказать виновных.

Еще один местный житель заметил, что такая обрезка больше напоминает ураган. Чем помешали деревья, недоумевает он.

Фото: Борис К. / vk


«Наш дом как раз напротив этого корпуса клиники. Все происходило на наших глазах. Было всего три аварийных дерева, которые нависали над тротуаром и проезжей частью. В объявлении сказано обрезка, то есть кронирование аварийных деревьев. Но, как видим, спилили гораздо больше, врубили даже те, которые не представляли угрозы. Были мощные здоровые деревья — остались одни пеньки! Теперь чистого воздуха будет значительно меньше на Парковой. Будем дышать выхлопными газами», — сокрушается Наталья М.

Гульнара Ш. Написала, что впервые видит такое кронирование, после которого остаются одни пеньки.

#Наталья Балыкова#Общество#2
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