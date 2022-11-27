Предприятие Башкирии поставит в Узбекистан агропродукцию на 100 миллионов рублей

В первый день работы выставки один из республиканских производителей сумел заключить договор на поставку агропродукции на сумму 100 млн руб., как сообщила министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ Маргарита Болычева.
В состав башкирской делегации вошли пять предприятий — КФХ Хазиева В. В. с продуктами пчеловодства, ТД «Дуслар» с продуктами переработки сельскохозяйственной и молочной отраслей, КФХ Мингазова А. Р. с сельскохозяйственными продуктами и продукцией пчеловодства, ООО «Модерн Петролиум» с водооборотными системами большой и малой производительности, ООО «Профтехника» с зерновыми культурами и продуктами их переработки.
— Компании из республики провели более 30 b2b-встреч с партнерами из Узбекистана, Казахстана, Туркменистана, Турции, Германии, Ирана, — отметила Маргарита Болычева. — Со стороны международных партнеров проявлен большой интерес к аграрным товарам башкирского производства.
Напомним, в стране реализуется нацпроект «Международная кооперация и экспорт», который должен приносить в денежном выражении 45 млрд долларов в год. В связи с введенными западными странами санкциями, затруднилась общая логистика экспорта продовольствия, однако восточное его направление продолжает расти.