Предприятие Башкирии поставит в Узбекистан агропродукцию на 100 миллионов рублей

В состав башкирской делегации вошли пять предприятий — КФХ Хазиева В. В. с продуктами пчеловодства, ТД «Дуслар» с продуктами переработки сельскохозяйственной и молочной отраслей, КФХ Мингазова А. Р. с сельскохозяйственными продуктами и продукцией пчеловодства, ООО «Модерн Петролиум» с водооборотными системами большой и малой производительности, ООО «Профтехника» с зерновыми культурами и продуктами их переработки.