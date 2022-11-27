Башкирия заплатила 13 млн рублей за участие в форуме «Транспорт России»

Как следует из документов закупки, подиум стенда и стены барной стойки были декорированы под дерево. Арт-объект «Карта» и логотип в переговорной были подсвечены светодиодами. В качестве мебели к стенду поставлялись барные стулья, кресла на колесиках, стол, кресла и диван из кожзама белого цвета. Там же было необходимо установить холодильник объемом на 280 литров, стеклянный журнальный стол, напольную вешалку и кулер с тремя бутылями воды. Мультимедийное оборудование — LCD-экран 3,5 на 2 м, ноутьук, три настенных телевизора предоставлялись в аренду.