Башкирия заплатила 13 млн рублей за участие в форуме «Транспорт России»

Башкирия заказала услуги по созданию экспозиции с московской компанией «ЛидерКонгресс». Заказчиком выступил республиканский Минтранс.
Контракт заключили без проведения торгов — с единственным поставщиком, следует из материалов, размещенных на портале госзакупок. Исполнитель должен был зарезервировать для Минтранса выставочные площади, зарегистрировать его в официальном каталоге форума, по утвержденному дизайн-проекту изготовить и смонтировать эксклюзивный выставочный стенд площадью 100 кв. м. После завершения форума — провести демонтаж стенда, вывезти все оборудование вместе с отходами и утилизировать их.
Как следует из документов закупки, подиум стенда и стены барной стойки были декорированы под дерево. Арт-объект «Карта» и логотип в переговорной были подсвечены светодиодами. В качестве мебели к стенду поставлялись барные стулья, кресла на колесиках, стол, кресла и диван из кожзама белого цвета. Там же было необходимо установить холодильник объемом на 280 литров, стеклянный журнальный стол, напольную вешалку и кулер с тремя бутылями воды. Мультимедийное оборудование — LCD-экран 3,5 на 2 м, ноутьук, три настенных телевизора предоставлялись в аренду.
Разработка дизайн-проекта стенда обошлась в 47 тыс. рублей, монтаж — в 918 тыс., оформление живыми растениями — в 170 тыс., уборка и дезинфекция во время выставки — в 270 тыс. Аренда выставочной площади стоила 3 млн рублей, дополнительно была начислена наценка за конфигурацию «полуостров» — 457,5 тыс.
Общая стоимость услуг составила 13,3 млн рублей, их оплатили из бюджета Башкирии на 2022 год.