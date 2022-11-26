В Уфе спасли провалившегося под лед рыбака

Сегодня, 26 ноября в Уфе под лед провалился местный житель. Как сообщает пресс-служба Управления гражданской защиты, инцидент произошел на реке Белой в районе улицы Благоварской.
К счастью, прибывшие на место спасали на аэроглиссере (судно на воздушной подушке) помогли уфимцу вылезти из воды. После оказания мужчине первой медицинской помощи, он был доставлен в больницу.
В Управлении тем временем напоминают об опасности выхода на тонкий лед и отмечают, что минимальная толщина коренного льда для одного человека составляет 7 сантиметров.