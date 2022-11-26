Четверо жителей Башкирии получили серьёзные ожоги при странных обстоятельствах

В Стерлитамаке в колодце на теплотрассе по улице Профсоюзная пострадали четыре человека. Как сообщает, пресс-служба МЧС Башкирии, произошло горение мусора.
— В колодце в момент пожара находилось 4 мужчин — спали. 1 из мужчин проснулся и увидел горение, а также сильное задымление, после чего выбрался и побежал за помощью в соседнее здание, — сообщили в МЧС Башкирии.
Так, мужчина вызвал пожарных и медиков, а после вытащил оставшихся трех мужчин.
Сообщается, что пострадавшие были доставлены в ГКБ № 1 Стерлитамака с ожогами. В частности, мужчина 1973 года рождения получил ожог кистей, нижних конечностей, лица на площади 26%, его состояние оценивается медиками как тяжелое. Также в тяжелом состояние второй мужчина, он получил ожог лица, предплечья, брюшной полости, нижних конечностей на площади 20%.
В состоянии средней тяжести находится мужчина 1982 года рождения, он также получил ожог лица, обеих кистей, но на площади 5-10%. Мужчина, 1982 года рождения получил ожог обеих стоп на площади 2%, легкая степень.
Причину пожара предстоит установить.