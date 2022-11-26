Четверо жителей Башкирии получили серьёзные ожоги при странных обстоятельствах

Сообщается, что пострадавшие были доставлены в ГКБ № 1 Стерлитамака с ожогами. В частности, мужчина 1973 года рождения получил ожог кистей, нижних конечностей, лица на площади 26%, его состояние оценивается медиками как тяжелое. Также в тяжелом состояние второй мужчина, он получил ожог лица, предплечья, брюшной полости, нижних конечностей на площади 20%.

