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Четверо жителей Башкирии получили серьёзные ожоги при странных обстоятельствах

Сегодня, 15:09
Фото: МЧС Башкирии

Четверо получили серьёзные ожоги при пожаре на теплотрассе в Башкирии

Инцидент произошел из-за возгорания мусора.

В Стерлитамаке в колодце на теплотрассе по улице Профсоюзная пострадали четыре человека. Как сообщает, пресс-служба МЧС Башкирии, произошло горение мусора.

— В колодце в момент пожара находилось 4 мужчин — спали. 1 из мужчин проснулся и увидел горение, а также сильное задымление, после чего выбрался и побежал за помощью в соседнее здание, — сообщили в МЧС Башкирии. 

Так, мужчина вызвал пожарных и медиков, а после вытащил оставшихся трех мужчин.

Сообщается, что пострадавшие были доставлены в ГКБ № 1 Стерлитамака с ожогами. В частности, мужчина 1973 года рождения получил ожог кистей, нижних конечностей, лица на площади 26%, его состояние оценивается медиками как тяжелое. Также в тяжелом состояние второй мужчина, он получил ожог лица, предплечья, брюшной полости, нижних конечностей на площади 20%.

В состоянии средней тяжести находится мужчина 1982 года рождения, он также получил ожог лица, обеих кистей, но на площади 5-10%. Мужчина, 1982 года рождения получил ожог обеих стоп на площади 2%, легкая степень.

Причину пожара предстоит установить.

#Элина Сайфранова#Пожар
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