В Башкортостане стало больше занятых в малом и среднем предпринимательстве

По количеству социальных предпринимателей (393 субъекта) Башкирия занимает 2-е место в стране. Каждый третий в этом году получил грант от 100 тысяч до 500 тысяч рублей на поддержку своей деятельности. Получают финансовую поддержку и молодые предприниматели — в текущем году им предоставлено 133 гранта на общую сумму 63,1 млн. рублей. Также определен порядок предоставления субсидий для МСП в сфере ремесел и художественных промыслов — из бюджета республики им выделят 8 млн. рублей.