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В Башкортостане стало больше занятых в малом и среднем предпринимательстве

26 ноября 18:12
Фото: 1MI
Численность занятых в малом и среднем предпринимательстве в нашей республике за первые 10 месяцев текущего года составила более полумиллиона человек (562,1 тыс.). Это на 9,5% выше уровня 2021 года.

Рост стал возможен благодаря господдержке МСП в Башкирии, причем такая задача была поставлена год назад на Международной неделе бизнеса.

— Антикризисные меры поддержки для бизнеса, принятые в Республике Башкортостан в 2022 году, а также меры, предусмотренные в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», положительно повлияли на развитие бизнеса в республике, — комментирует министр предпринимательства и туризма РБ Рустем Афзалов. — Уверен, новые инструменты поддержки позволят нам не только сохранить, но и обеспечить дальнейший рост предпринимательства в регионе.

Выросли и налоговые поступления от субъектов МСП — за первые 10 месяцев 2022 года консолидированный бюджет Башкирии получил 13,1 млрд рублей. Это на 19,4% выше аналогичного периода прошлого года.

По количеству социальных предпринимателей (393 субъекта) Башкирия занимает 2-е место в стране. Каждый третий в этом году получил грант от 100 тысяч до 500 тысяч рублей на поддержку своей деятельности. Получают финансовую поддержку и молодые предприниматели — в текущем году им предоставлено 133 гранта на общую сумму 63,1 млн. рублей. Также определен порядок предоставления субсидий для МСП в сфере ремесел и художественных промыслов — из бюджета республики им выделят 8 млн. рублей.

Из других мер, направленных на поддержку предпринимательства в республике, отметим, развитый институт бизнес-шерифов, центры «Мой бизнес», налоговые послабления.

Напомним, в этом году в Уфе вновь пройдет «Международная неделя бизнеса». Она состоится с 14 по 17 декабря.

#Андрей Королев#Касается каждого#Экономика#Башкортостан
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