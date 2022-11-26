В Башкортостане стало больше занятых в малом и среднем предпринимательстве

Рост стал возможен благодаря господдержке МСП в Башкирии, причем такая задача была поставлена год назад на Международной неделе бизнеса.
— Антикризисные меры поддержки для бизнеса, принятые в Республике Башкортостан в 2022 году, а также меры, предусмотренные в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», положительно повлияли на развитие бизнеса в республике, — комментирует министр предпринимательства и туризма РБ Рустем Афзалов. — Уверен, новые инструменты поддержки позволят нам не только сохранить, но и обеспечить дальнейший рост предпринимательства в регионе.
Выросли и налоговые поступления от субъектов МСП — за первые 10 месяцев 2022 года консолидированный бюджет Башкирии получил 13,1 млрд рублей. Это на 19,4% выше аналогичного периода прошлого года.
По количеству социальных предпринимателей (393 субъекта) Башкирия занимает 2-е место в стране. Каждый третий в этом году получил грант от 100 тысяч до 500 тысяч рублей на поддержку своей деятельности. Получают финансовую поддержку и молодые предприниматели — в текущем году им предоставлено 133 гранта на общую сумму 63,1 млн. рублей. Также определен порядок предоставления субсидий для МСП в сфере ремесел и художественных промыслов — из бюджета республики им выделят 8 млн. рублей.
Из других мер, направленных на поддержку предпринимательства в республике, отметим, развитый институт бизнес-шерифов, центры «Мой бизнес», налоговые послабления.
Напомним, в этом году в Уфе вновь пройдет «Международная неделя бизнеса». Она состоится с 14 по 17 декабря.