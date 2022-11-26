В Башкирии в 2023 году прожиточный минимум планируют увеличить на 540 рублей

Согласно документу, с 1 января 2023 года власти намерены увеличить сумму прожиточного минимум с 12 110 рублей до 12 650 рублей. Что касается трудоспособного населения, то сумма вырастет немногим меньше 600 рублей — до 13 789 рублей, для пенсионеров на 516 рублей — до 11 990 рублей, прожиточный минимум на детей власти намерены поднять на 524 рубля — до 12 271 рубля.