mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Башкирии в 2023 году прожиточный минимум планируют увеличить на 540 рублей

Сегодня, 10:40
Фото: 1MI

В Башкирии в 2023 году прожиточный минимум планируют увеличить на 4,5%

На данный момент размер прожиточного минимума в Башкирии составляет 12 110 рублей.

В Башкирии в 2023 году прожиточный минимум планируют увеличить на 4,5%. Об этом сообщается в проекте постановления правительства Башкирии.

Согласно документу, с 1 января 2023 года власти намерены увеличить сумму прожиточного минимум с 12 110 рублей до 12 650 рублей. Что касается трудоспособного населения, то сумма вырастет немногим меньше 600 рублей — до 13 789 рублей, для пенсионеров на 516 рублей — до 11 990 рублей, прожиточный минимум на детей власти намерены поднять на 524 рубля — до 12 271 рубля.

#Элина Сайфранова
Подпишитесь
«Это удар»: мать срочника из Башкирии заявила об отправке ее сына к границе с СВО
Вчера, 10:10
Сегодня в Уфе перестанет работать электротранспорт
Сегодня, 04:03
Уходя, не гасите свет: какие бренды вернулись на российский рынок и в каком обличье
Вчера, 06:18
В Башкирии маткапитал на второго ребенка увеличат до 779 тысяч рублей
Сегодня, 04:27
Как отзывы влияют на продажи и почему важно отвечать на негативные комментарии
24 ноября 12:38