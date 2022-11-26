mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Башкирии маткапитал на второго ребенка увеличат до 779 тысяч рублей

Сегодня, 04:27
Фото: 1MI
Произойдет это после индексации в феврале 2023 года.

В Башкирии материнский капитал на второго ребенка будет увеличен до 779 тысяч рублей, если семья не получала выплаты на первого ребенка и до 589,5 тысячи рублей, если получала. 

— Материнский капитал, который был получен, но пока не использован, с 1 февраля 2023 года будет проиндексирован по уровню фактической инфляции, — сообщает портал «Объясняем. Башкортостан»

Отмечается, в случае, если маткапитал был потрачен частично, то и индексироваться будет только его неиспользованный остаток.

Напомним, что использовать материнский капитал можно одновременно по следующим направлениям:

  • на образование
  • улучшение жилищных условий
  • на формирование накопительной части пенсии мамы
  • на социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов
  • ежемесячную выплату на детей до трех лет.

Важно отметить, что получать ежемесячную выплату на детей до трех лет с января 2023 года смогут только семьи, чей среднедушевой доход не превышает два прожиточных минимума в республике независимо от очередности рождения детей.

 

#Элина Сайфранова
Подпишитесь
«Это удар»: мать срочника из Башкирии заявила об отправке ее сына к границе с СВО
Вчера, 10:10
Доброволец из Уфы сообщил о невыплате боевых и суточных после участия в СВО
24 ноября 04:41
Сегодня в Уфе перестанет работать электротранспорт
Сегодня, 04:03
Уходя, не гасите свет: какие бренды вернулись на российский рынок и в каком обличье
Вчера, 06:18
Как отзывы влияют на продажи и почему важно отвечать на негативные комментарии
24 ноября 12:38