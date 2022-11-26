В Башкирии маткапитал на второго ребенка увеличат до 779 тысяч рублей

В Башкирии материнский капитал на второго ребенка будет увеличен до 779 тысяч рублей, если семья не получала выплаты на первого ребенка и до 589,5 тысячи рублей, если получала.
— Материнский капитал, который был получен, но пока не использован, с 1 февраля 2023 года будет проиндексирован по уровню фактической инфляции, — сообщает портал «Объясняем. Башкортостан»
Отмечается, в случае, если маткапитал был потрачен частично, то и индексироваться будет только его неиспользованный остаток.
Напомним, что использовать материнский капитал можно одновременно по следующим направлениям:
Важно отметить, что получать ежемесячную выплату на детей до трех лет с января 2023 года смогут только семьи, чей среднедушевой доход не превышает два прожиточных минимума в республике независимо от очередности рождения детей.