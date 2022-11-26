Прокуратура Башкирии проверит родителей четырех детей, в доме которых случился пожар

Пожар в двухквартирном деревянном доме в селе Калтасы произошел около 22:00 в пятницу, 25 ноября. По данным регионального ГУ МЧС, в доме в тот момент были родители, двое их младших детей и еще один мужчина. Два старших ребенка были у родственников.