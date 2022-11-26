Прокуратура Башкирии проверит родителей четырех детей, в доме которых случился пожар

Пожар в двухквартирном деревянном доме в селе Калтасы произошел около 22:00 в пятницу, 25 ноября. По данным регионального ГУ МЧС, в доме в тот момент были родители, двое их младших детей и еще один мужчина. Два старших ребенка были у родственников.
Члены семьи успели покинуть квартиру, однако их гость погиб — его нашли во время тушения огня. Детей 2017 и 2019 года рождения доставили в больницу — после осмотра врачи госпитализировали младшего ребенка. Отмечается, что многодетная семья получила автономный дымовой извещатель — по словам родителей, во время пожара он сработал.
Теперь прокуратура намерена установить все обстоятельства произошедшего, дать оценку соблюдению законодательства о несовершеннолетних, а также действиям родителей по поводу надлежащего выполнения обязанностей по воспитанию детей. При наличии оснований ведомство примет необходимые меры.
В свою очередь в МЧС устанавливают причину пожара.