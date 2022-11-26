mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Прокуратура Башкирии проверит родителей четырех детей, в доме которых случился пожар

Сегодня, 04:54
Фото: МЧС по РБ

Прокуратура Башкирии проверит условия жизни многодетной семьи после пожара в ее доме

При инциденте погиб мужчина, а также пострадал трехлетний ребенок.

Пожар в двухквартирном деревянном доме в селе Калтасы произошел около 22:00 в пятницу, 25 ноября. По данным регионального ГУ МЧС, в доме в тот момент были родители, двое их младших детей и еще один мужчина. Два старших ребенка были у родственников.

Члены семьи успели покинуть квартиру, однако их гость погиб — его нашли во время тушения огня. Детей 2017 и 2019 года рождения доставили в больницу — после осмотра врачи госпитализировали младшего ребенка. Отмечается, что многодетная семья получила автономный дымовой извещатель — по словам родителей, во время пожара он сработал.

Теперь прокуратура намерена установить все обстоятельства произошедшего, дать оценку соблюдению законодательства о несовершеннолетних, а также действиям родителей по поводу надлежащего выполнения обязанностей по воспитанию детей. При наличии оснований ведомство примет необходимые меры.
В свою очередь в МЧС устанавливают причину пожара.

#Наталья Балыкова#Происшествия#2
Подпишитесь
«Это удар»: мать срочника из Башкирии заявила об отправке ее сына к границе с СВО
Вчера, 10:10
Доброволец из Уфы сообщил о невыплате боевых и суточных после участия в СВО
24 ноября 04:41
Сегодня в Уфе перестанет работать электротранспорт
Сегодня, 04:03
Уходя, не гасите свет: какие бренды вернулись на российский рынок и в каком обличье
Вчера, 06:18
В Башкирии маткапитал на второго ребенка увеличат до 779 тысяч рублей
Сегодня, 04:27
Как отзывы влияют на продажи и почему важно отвечать на негативные комментарии
24 ноября 12:38