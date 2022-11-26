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Подведены итоги первого Российского форума виноделов

Сегодня, 14:57
Фото: pxhere.com
24 – 25 ноября в Москве прошел Первый Российский винодельческий форум. Главной темой мероприятия, организованного Фондом Росконгресс, стала «Новая эра российского виноделия».

В течение двух дней на форуме побывали свыше 1700 участников. Среди приглашенных - профессионалы отрасли, рестораторы, представители торговли, журналисты и блогеры. Свыше 150 экспертов участвовали в 43 сессиях, презентациях и мастер-классах. Медиахолдинг 1MI выступил информационным партнером мероприятия, пишет newsnn.ru

В рамках пленарного заседания «Виноделие России: новая орбита» прозвучали выступления зампредседателя Правительства РФ Виктории Абрамченко и советника президента РФ Антона Кобякова.

По словам Кобякова, на основе итогов форума инициативы профессионального сообщества будут обобщены. Данные предложения окажут помощь в решении актуальных проблем быстро растущей отрасли.

Помимо этого, было решено организовывать форум ежегодно. Об этом заявил председатель правления ФСРО «Ассоциация виноградарей и виноделов России» Дмитрий Киселев.

Он рассказал, что Москва признана самым крупным потребителем вина среди российских регионов. Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) ‑ всего год, итогом которого стало символичное и яркое событие ‑ Первый Российский винодельческий форум. Киселев поблагодарил председателя оргкомитета форума - вице-премьера Викторию Абрамченко - и Фонд Росконгресс за профессиональную подготовку и организацию значимого мероприятия России.

Участники форума пришли к единому мнению, что отечественное виноделие – самая динамичная отрасль сельского хозяйства. Невзирая на сегодняшнюю сложную геополитическую ситуацию, она обладает мощным потенциалом для экспорта, особенно в Китай.

В рамках форума глава Роскачества Максим Протасов подытожил результаты пятого исследования качества винодельческой продукции «Винный гид России» и обнародовал оценки в основных категориях – красных и белых винах. В 2022 году Роскачество проанализировало 500 образцов вин, изготовленных из российского винограда.

 

#Светлана Павлова
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