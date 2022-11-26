Подведены итоги первого Российского форума виноделов

Он рассказал, что Москва признана самым крупным потребителем вина среди российских регионов. Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) ‑ всего год, итогом которого стало символичное и яркое событие ‑ Первый Российский винодельческий форум. Киселев поблагодарил председателя оргкомитета форума - вице-премьера Викторию Абрамченко - и Фонд Росконгресс за профессиональную подготовку и организацию значимого мероприятия России.