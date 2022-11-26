Подарок на день рождения. «Салават» обыграл «Автомобилист», прервав серию поражений

Домашний матч с лидером Востока, «Автомобилистом» в день 61-летия организации — привлекательная вывеска не только сама по себе, но и за счет ряда персон в составе соперника.
Главный тренер Николай Заварухин, тренер Владимир Воробьев, тренер вратарей Андрей Мезин, тренер по ОФП Алексей Селиверстов — не чужие для хоккейной Уфы люди. Первые двое — чемпионы 2008, Мезин провел два сезона, брал медали Селиверстов.
Плюс в составе гостей уфимские защитники Алексей Василевский и Ефим Гуркин, а нападающий Степан Хрипунов — выпускник «Толпара». Наконец, директор Олег Гросс — менеджер-чемпион.
У «юлаевцев» же в составе сейчас регулярно играют воспитанники, а в тренерский штаб входит уфимец Николай Цулыгин. Нарочно или случайно, но КХЛ создала максимально башкирскую афишу и это украсило праздник.
Главный тренер гостей Николай Заварухин посвятил часть пресс-конференции родному клубу:
— Прежде всего хотел бы поздравить ХК «Салават Юлаев» с днем рождения. Еще мой отец выступал за этот клуб. Этот клуб дал мне дорогу в жизнь. С детства ходил в спортивную школу, другой дворец был, другой хоккей, другие люди. Но клуб остался, здорово, что здесь помнят людей, которые его развивали, сегодня стяг подняли. Приятно приезжать в родной город. Только хорошие воспоминания.
61 год — не круглая дата, поэтому отмечали скромно: детям раздавали сладкую вату, на медиакубе демонстрировали болельщицкие фото по хештегу #Салават61, команда в раздевалке задула свечи на торте.
Ключевое — под своды дворца был поднят стяг с номером 1. Клуб увековечил память Марата Мустафеевича Азаматова — основателя спортшколы «СЮ», вратаря первого состава в истории клуба и выдающегося тренера.
Если считать октябрьские успехи за эталон, то вчера «юлаевцы» были близки к нему по скорости и качеству катания и паса. В рамках серии поражений команда не раз проваливалась в средней зоне, страдал вход в зону и двигались хуже.
День рождения клуба, каскад из шести проигрышей, семиматчевая победная поступь лидирующего на Востоке соперника — достаточно для того, чтобы раскачать мотивацию.
Важно, чтобы после этой победы «Салават» обыграл завтра «Магнитку». По меньшей мере — чтобы сыграл достойно. Потому что единичными победами на эмоциональном всплеске не компенсировать провальный период — спросите об этом у «Ак Барса».
Два очка не означают, что кризис пройден и болельщики увидели яркую уверенную победу. «Авто» начинал вторым номером, «СЮ» немало бился о закрытые двери, многое читалось вратарем.
Повторение раската пятеркой в линию начинает выглядеть как упражнение на тренировке. «При этом раскате минимальны потери на синей линии» — говорил о плюсах приема наставник хозяев Виктор Козлов.
Именно вчера вход с контролем у уфимцев был лучше, чем у гостей (54,55% качества против 41,18%), но опять же — «Автомобилист» очень сонно стартовал, не все будут такими.
Второй раунд плей-офф 2021 — самая постыдная страница в новейшей клубной истории. Тогда руководивший «Ак Барсом» Дмитрий Квартальнов разрушил этот раскат высоким прессингом и порядочно спутал карты тогдашнему главному тренеру Томи Ламсе.
«Салавату» нужно разнообразие, лучше добиваться вариативности атаки сейчас, а не судорожно искать опции в кризисный момент.
С другой стороны, именно вчера «зелено-белым» требовалась хоть какая победа, чтобы наконец прервать серию поражений и наконец выиграть именно дома — были проиграны пять уфимских матчей, с победы над «Барысом» 29 октября прошел почти месяц.
Важные моменты за вычетом голевых — ниже. Что позитивного они демонстрируют? Здесь есть пас на открывшегося в центре Сергея Шмелева, куча-мала на «пятаке» и точный дальний выстрел. То есть, шансы из позиционного розыгрыша, с которым были проблемы.
Статистика демонстрирует и другие точки роста. Прежде всего - вбрасывания. Полуторакратное отставание в целом, значительное отставание в зоне атаки. После 40 минут игры вбрасывания в атаке были 10-9 в пользу Уфы, но гости резко добавили.
Общие бросковые метрики и показатели прохождения средней зоны или сопоставимы, или скорее за хозяевами. К сожалению, в очередной раз менее половины бросков уфимцев достигли ворот оппонента.
Зачастую причина тому вовсе не сбившийся прицел, а умение блокировать броски. Николай Заварухин даже сказал, что 21 блокшот это критерий победного матча. Любой тренер подтвердит, что 20+ блокированных бросков сильно коррелируют с победами.
92-74 — огромные показатели по сменам в атаке, которые складываются как из входов (вбросов) в чужую зону, так и из смен, начатых там после вбрасываний. Это тоже иллюстрация напора команды Виктора Козлова.
При этом вновь надо подчеркнуть, как добавили уральцы: в последние пять минут основного времени они ощутимо чаще владели шайбой и чаще пытались нападать: 6 попыток входа против двух.
Но так же в последние пять игровых минут у них два проброса, а в общей сложности — целых девять. Вновь к разговору о давлении: за три последних матча у «юлаевцев» два проброса, а у соперников 23.
|СЮ
|Автомобилист
|Δ
|Corsi for (CF)
|75
|34
|41
|CF, %
|68,81%
|31,19%
|37,61%
|Голы 5 на 5
|1
|2
|-1
|Броски в створ 5 на 5 (БВ)
|21
|19
|2
|PDO, %
|94,24%
|105,76%
|-11.53%
|Броски мимо створа
|43
|13
|30
|БВ вообще
|28
|19
|9
|Доля БВ в общем числе бросков
|39,44%
|59,38%
|-19.94%
|БВ за минуту в атаке
|1.68
|1.87
|-0.19
|Блокшоты за минуту в защите
|0.49
|1.26
|-0.77
|БВ после ВВбр 5 на 5
|0
|0
|0
|БВ со входа в зону 5 на 5
|3
|2
|1
|Попытки отбора в зоне атаки 5 на 5
|6
|6
|0
|Перехваты в зоне атаки 5 на 5
|3
|1
|2
|Перехваты с БВ в зоне атаки 5 на 5
|2
|0
|2
|БВ первой тройки
|3
|2
|1
|БВ защитников
|11
|13
|-2
|Пробросы 5 на 5
|1
|9
|-8
|ВВбр после пробросов
|4
|6
|-2
|Вход 5 на 5
|24
|14
|10
|Брак при входе 5 на 5
|20
|20
|0
|Эффективные попытки входа, %
|54,55%
|41,18%
|13,37%
|Вброс 5 на 5
|6
|4
|2
|Брак при вбросе 5 на 5
|18
|21
|-3
|Эффективные попытки вброса, %
|25,00%
|16,00%
|9,00%
|Использование входа 5 на 5, %
|64,71%
|57,63%
|7,08%
|Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5
|26
|24
|2
|Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5
|92
|74
|18
|Эффективные смены в атаке, %
|28,26%
|32,43%
|-4.17%
|Вход 5 на 5 с БВ
|14
|11
|3
|Вход 5 на 5 с БВ, %
|31,82%
|32,35%
|-0.53%
|Вброс 5 на 5 с БВ
|0
|2
|-2
|Вброс 5 на 5 с БВ, %
|0,00%
|8,00%
|-8.00%
|Эфф.смены в атаке 5 на 5 с БВ
|14
|13
|1
|Эфф. смены в атаке 5 на 5 с БВ, %
|11,86%
|13,27%
|-1.40%
В игре «СЮ» даже в отдельные отрезки серии поражений было здравое зерно и конкретно вчера его сдобрили усиленной мотивацией в родных стенах и успешной реализацией моментов. Голы молодых — строго говоря, плод не системы, а мастерства (и рикошета).
Одно из главных достижений в игре против Екатеринбурга: надежное меньшинство. Подшефные Заварухина вторые в чемпионате по реализации «лишнего» (26,4% до игры, 26% после), но за две попытки им был позволен лишь один бросок в створ.
Нет желания умалить заслуги, но нельзя проигнорировать дешевые удаления соперника, в особенности, выброс шайбы за площадку за 26,6 секунд до конца третьего периода. Сергей Шмелев забросил решающую шайбу почти сразу после окончания удаления.
"Зелено-белые" не только проиграли шесть подряд матчей, но и в каждом из вечеров неизменно пропускали первыми. Удалось избавиться и от этого и заодно наконец забросить 5 на 4.
Это третий гол в большинстве за семь игр. Данил Аймурзин не стал долго обрабатывать шайбу и бросил с кистей. Шайба удачно отскочила от Ефима Гуркина. Формально счет в матче открыли два уфимца.
У номера 53 стало 2+2 за шесть матчей - колоссальный показатель для 20-летнего игрока без железного места в составе.
Казалось, гости очень быстро отыгрались, но это им казалось, что они очень быстро отыгрались. Сергей Зборовский сравнял счет через 86 секунд после гола Аймурзина, но еще спустя 27 секунд Шакир Мухамадуллин снова вывел Уфу вперед.
Шакир накрутил на синей линии лучшего бомбардира сезона Брукса Мэйсека и воспользовался тем, что видимость вратарю перекрыли почти все участники матча.
Красивая история - в день рождения клуба две шайбы из трех оформляют молодые воспитанники.
Незаметный сюжет об асисстентах: Александр Хмелевский прервал пятиматчевую серию без очков, Данил Алалыкин побил личный рекорд результативности за сезон (3+4 против 4+2), а Евгений Тимкин заработал первый балл за "юлаевцев".
Этот пункт мог бы быть шире: звено "злых собак" по-прежнему выгодно выделяется скоростями и взаимопониманием. И да, соперники снова нарушают правила из-за Алалыкина.
Именно они провели первую затяжную позиционную атаку (3-4 минуты). Алексей Пустозеров дважды попадал выше ворот с выгодных позиций: с оставления на входе на 12-й минуте и после подбора на 52-й минуте.
В статистике у Алалыкина указано лишь два силовых приема, но в разных городах КХЛ хиты считают по-разному. В последние несколько игр Данил стал заканчивать смены без прокатов.
Если он без шайбы, то теперь у борта и за чужими воротами чаще прикладывает соперника. Такие хиты замедляют продвижение. Если смена уже закончилась, ты не участвуешь в атаке — почему бы не ударить?
Хмелевский мог забивать и сам. Американец отлично выкатывался на подставление на дальней штанге на 13-й минуте, шайба разминулась с воротами. В звене с Кузьминым и Аймурзиным Хмель может как и контратаковать, так и вести позиционный розыгрыш.
Не исключено, что номер 55 в этом сочетании из трех центров надолго: в ближайшее время не вернется никто из травмированных, включая Ивана Дроздова.
Завтра игра с «Металлургом», которая завершит бешеный отрезок из пяти игр через день в трех городах двух стран. Победы придают сил, команда сыграет дома и наверняка, многие захотят сделать последний рывок и проявить себя.
Встреча либо охладит пыл и вновь укажет на недочеты в игре «юлаевцев», либо даст новые причины для оптимизма. Так или иначе, мини-экзамен закончится уже в воскресенье и «Салават» завершит его немного другой командой.
20-летний центр третьего звена — о голе, высокой результативности, раскате и игре с Хмелевским и Кузьминым.
— Поражения были обидные. Мы старались все равно не отходить от своей игры, гнуть свою линию. Мы хорошо работающая команда, мы должны побеждать за счет работы, а не за счет мастерства.
— У вас нестандартная спецбригада, вам удалось отличиться.
— Тренеры так решили сделать, наша задача — сделать то, что мы тренировали. Мы сделали это.
— Два гола из трех забили воспитанники клуба в день рождения клуба. Как вам этот красивый факт?
— Конечно, приятно, когда забивают свои воспитанники. Мы с Шакиром с самого детства, никогда не играли за другой клуб. Важно забивать не только в этот день, важно делать это всегда.
— У вас 2+2 за шесть игр, хоть и играете не регулярно. Удалось выйти на уровень КХЛ?
— Чем больше играешь, тем более комфортно себя чувствуешь. За счет этого, наверное, и появляются моменты, действуешь немного по-другому. Но мы еще слишком молодые игроки, нам всегда надо расти, а не останавливаться. Самое главное — прогрессировать.
— Каково вам в тройке с Хмелевским и Кузьминым?
— Два очень хороших игрока, с ними приятно играть. Они видят площадку, могут побороться, отдать передачу, забить гол. С двумя мастерами очень нравится играть. Мы выходим и просто получаем удовольствие, играем друг на друга.
— Удалось прервать серию поражений. Но в чем еще надо прибавлять? Возможно, в системе игры, вариативности атак.
— Мы всегда стараемся играть, но, наверное, где-то удача от нас отвернулась. Наша сильная сторона — работа на льду, мы везде играем активно, друг на друга. Но, возможно, где-то не получалось, и за счет этого случались поражения. Но сейчас мы должны выбираться из этой ситуации и не останавливаться. Будем жать педаль газа, главное — не отпустить ее.
— Фирменный знак «Салавата» — раскат пятеркой, одной линией. Чем этот элемент хорош? Не считаете, что из-за этого команда рискует стать предсказуемой для соперника?
— Есть короткий пас, есть помощь. Против такого раската тяжело. Здесь зависит от нас. Если все будем делать правильно, раскат будет проходить. А как будет обороняться соперник — это уже не особо важно. Я думаю, мы сможем подстроиться под любого соперника.
27 ноября 16:30 Салават Юлаев - Металлург