Подарок на день рождения. «Салават» обыграл «Автомобилист», прервав серию поражений

— Прежде всего хотел бы поздравить ХК «Салават Юлаев» с днем рождения. Еще мой отец выступал за этот клуб. Этот клуб дал мне дорогу в жизнь. С детства ходил в спортивную школу, другой дворец был, другой хоккей, другие люди. Но клуб остался, здорово, что здесь помнят людей, которые его развивали, сегодня стяг подняли. Приятно приезжать в родной город. Только хорошие воспоминания.