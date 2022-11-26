Финансирование Башкирии по нацпроекту «Культура» из бюджета страны выросло в 12 раз

— За четыре года в рамках национального проекта «Культура» мы получили 4,756 млрд рублей. В последующие два года планируем получить еще более 2 млрд. рублей», — констатировала Наталья Лапшина, отметив большую поддержку со стороны федерального центра. — Всего за шесть лет реализации нацпроекта объем привлеченных в республику федеральных средств составит свыше 1,630 млрд рублей. По сравнению с 2019 годом объем федеральных средств в 2022 году увеличился в 12 раз.