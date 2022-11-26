Финансирование Башкирии по нацпроекту «Культура» из бюджета страны выросло в 12 раз

Напомним, национальный проект «Культура» реализуется в Башкирии четыре года.
Как подчеркнули на заседании рабочей группы по контролю за исполнением нацпроекта «Культура» в Курултае, все направления этого масштабного проекта очень востребованы как на республиканском, так и на муниципальном уровнях. Нацпроект стал прорывным в развитии культуры региона.
— За четыре года в рамках национального проекта «Культура» мы получили 4,756 млрд рублей. В последующие два года планируем получить еще более 2 млрд. рублей», — констатировала Наталья Лапшина, отметив большую поддержку со стороны федерального центра. — Всего за шесть лет реализации нацпроекта объем привлеченных в республику федеральных средств составит свыше 1,630 млрд рублей. По сравнению с 2019 годом объем федеральных средств в 2022 году увеличился в 12 раз.
Наибольший объем средств направляется на строительство (капремонт, реконструкцию, реновацию) и модернизацию учреждений. То есть на создание комфортных условий для получения жителями республики культурных благ.
— В 2022 году на реализацию трех региональных проектов «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура» получено более 1,8 млрд рублей. В том числе из федерального бюджета — около 635 млн рублей. С учетом 90 млн рублей от Фонда кино объем федеральных средств составил порядка 725 млн рублей, — добавила первый заместитель министра культуры Башкирии.