Девушка, укравшая в Уфе ювелирные изделия на 12 млн рублей, рассказала, где украшения

Так, в явке с повинной 22-летняя девушка, как передает телеканал ГТРК «Башкортостан», пояснила, что похитить украшения её уговорили. На данный момент местонахождение драгоценностей неизвестно, по словам девушки, она передала их курьеру, после чего с ней прекратили связь и удалили переподписки в мессенджере.