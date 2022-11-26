Девушка, укравшая в Уфе ювелирные изделия на 12 млн рублей, рассказала, где украшения

Экс-работница ювелирного магазина в Уфе, которая на прошлой неделе украла от туда драгоценности на 12 миллионов рублей, рассказала о их дальнейшей судьбе.
Так, в явке с повинной 22-летняя девушка, как передает телеканал ГТРК «Башкортостан», пояснила, что похитить украшения её уговорили. На данный момент местонахождение драгоценностей неизвестно, по словам девушки, она передала их курьеру, после чего с ней прекратили связь и удалили переподписки в мессенджере.
Напомним, что сообщение о краже ювелирных изделий в полицию поступило 20 ноября. Тогда, после изучения камер видеонаблюдения, под подозрение попала 22-летняя работница магазина. Известно, что девушка приехала в Уфу из Дзержинска, где и была найдена после совершенной ею кражей.
Накануне, 25 ноября, суд в Уфе избрал девушке меру пресечения в виде заключения под стражу до 20 января 2023 года, ей предъявлены обвинения по пункту «б» части 4 стать 158 УК РФ.