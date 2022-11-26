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Девушка, укравшая в Уфе ювелирные изделия на 12 млн рублей, рассказала, где украшения

Сегодня, 11:50
Фото: пресс-служба МВД Башкирии
Накануне, 25 ноября, суд арестовал 22-летнюю девушку до 20 января 2023 года.

Экс-работница ювелирного магазина в Уфе, которая на прошлой неделе украла от туда драгоценности на 12 миллионов рублей, рассказала о их дальнейшей судьбе.

Так, в явке с повинной 22-летняя девушка, как передает телеканал ГТРК «Башкортостан», пояснила, что похитить украшения её уговорили. На данный момент местонахождение драгоценностей неизвестно, по словам девушки, она передала их курьеру, после чего с ней прекратили связь и удалили переподписки в мессенджере.

Напомним, что сообщение о краже ювелирных изделий в полицию поступило 20 ноября. Тогда, после изучения камер видеонаблюдения, под подозрение попала 22-летняя работница магазина. Известно, что девушка приехала в Уфу из Дзержинска, где и была найдена после совершенной ею кражей.

Накануне, 25 ноября, суд в Уфе избрал девушке меру пресечения в виде заключения под стражу до 20 января 2023 года, ей предъявлены обвинения по пункту «б» части 4 стать 158 УК РФ. 

#Элина Сайфранова
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