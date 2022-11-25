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Врач рассказала, как снизить давление с помощью бананов, орехов и ягод

Сегодня, 16:21
Фото: piqsels.com
Генетик, нутрициолог Светлана Перес сообщила, что самостоятельно снизить артериальное давление (АД) в домашних условиях можно с помощью бананов, орехов и ягод Годжи.

Она также пояснила, что свойством понижать давление обладают также шоколад без содержания сахара и пищевых добавок, лимонный сок, отруби, какао, экстракт чеснока и чай валерианы. Об этом пишет Pravda.Ru со ссылкой на «Спорт-Экспресс». 

Кроме того, как отметила нутрициолог, при повышенном давлении важно пить не меньше полутора литра чистой воды ежедневно.

Одновременно с этим Светлана Перес подчеркнула, что вышеперечисленными способами  можно снижать АД только тем, кто не страдает гипертонией, так как в последнем случае необходимо неукоснительно следовать рекомендациям врача

#Общество
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