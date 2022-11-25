Врач рассказала, как снизить давление с помощью бананов, орехов и ягод

Она также пояснила, что свойством понижать давление обладают также шоколад без содержания сахара и пищевых добавок, лимонный сок, отруби, какао, экстракт чеснока и чай валерианы. Об этом пишет Pravda.Ru со ссылкой на «Спорт-Экспресс».
Кроме того, как отметила нутрициолог, при повышенном давлении важно пить не меньше полутора литра чистой воды ежедневно.
Одновременно с этим Светлана Перес подчеркнула, что вышеперечисленными способами можно снижать АД только тем, кто не страдает гипертонией, так как в последнем случае необходимо неукоснительно следовать рекомендациям врача