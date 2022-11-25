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Posted 25 ноября 2022, 07:33

Published 25 ноября 2022, 07:33

Modified 25 ноября 2022, 07:33

Updated 25 ноября 2022, 07:33

Валерий Лимаренко: прежде чем приступать к благоустройству, нужно узнать мнение людей

25 ноября 2022, 07:33
В островном регионе преобразились свыше ста дворов и общественных территорий

В Сахалинской области завершились масштабные работы по благоустройству придомовых территорий, запланированные на 2022 год по федеральным программам «1000 дворов» и «Формирование комфортной городской среды».

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко обязал островные власти проводить ремонт дворов с учётом мнений и пожеланий местных жителей, чтобы обновлённые территорий не только соответствовали нормам безопасности, но и не вызывали чувство дискомфорта у людей.

– По всей области завершилась масштабная программа капитального ремонта дворов. На островах преобразились 158 придомовых территорий. Важно, что с жителями посоветовались, какими они хотели бы видеть свои дворы, и учли пожелания людей. В следующем году программа обязательно продолжится, – заверил Валерий Лимаренко.

Так, в ходе рабочей поездки в Корсаковский район Валерий Лимаренко проверил ход благоустройства придомовых территорий и общественных пространств в муниципалитете. В Корсакове в этом году капитально отремонтировали 8 дворов по федеральным программам. В частности, заасфальтировали проезды и обустроили брусчатое покрытие на пешеходных зонах. По просьбе жителей дополнительно высадили дубы и клёны, установили лавочки и урны.

В разговоре с губернатором местные жители особо подчеркнули, что ремонтники учли пожелания и автолюбителей, и пешеходов. Например, во дворах расширили проезды, а для любителей отдохнуть во дворе выделили локации, где можно спокойно посидеть, погулять с детьми.

Портал Sakh.online сообщает: в регионе в этом году по федеральным программам отремонтировано свыше ста дворов и общественных территорий. Кроме того, обновляются дворы и в рамках областной программы. Помимо капитальных работ, по поручению Валерия Лимаренко второй год подряд выполняется рекордный объём ямочного ремонта.

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