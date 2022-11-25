В соседнем с Башкирией Татарстане запретили полёты беспилотников

Глава республики Татарстан Рустам Минниханов запретил использование беспилотных воздушных судов на территории региона. По информации издания Inkazan, с сегодняшнего дня на территории Татарстана запрещено использовать все устройства, за исключением тех, которые применяются в установленном законодательством порядке органами госвласти и подведомственными им организациями, органами местного самоуправления, иными организациями и физическими лицами.
Отмечается, что данная мера была принята в связи с объявленным ранее режимом базовой готовности в России. К беспилотникам относятся дроны, квадрокоптеры, дирижабли, моторные дельтапланы и другие летательные аппараты, управляемые дистанционно, которые могут целенаправленно двигаться без экипажа внутри.
Примечательно, что в Башкирии с 2023 года планируется разрешить перелеты для дронов-беспилотников массой до 30 килограмм. Сообщается, что экспериментальный режим будет запущен в 2023 году сроком на три года. Беспилотники смогут не только доставлять грузы, но и выполнять авиахимические работы, бороться с сельхозвредителями, пожарами и незаконной вырубкой деревьев.