mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В соседнем с Башкирией Татарстане запретили полёты беспилотников

Сегодня, 12:35

В небе Татарстана запретили беспилотники, тогда как в Башкирии увеличат их число

В Башкирии дроны-беспилотники начнут активно применять уже в следующем году, в Татарстане же их запретили в связи с введённым ранее режимом базовой готовности

Глава республики Татарстан Рустам Минниханов запретил использование беспилотных воздушных судов на территории региона. По информации издания Inkazan, с сегодняшнего дня на территории Татарстана запрещено использовать все устройства, за исключением тех, которые применяются в установленном законодательством порядке органами госвласти и подведомственными им организациями, органами местного самоуправления, иными организациями и физическими лицами.

Отмечается, что данная мера была принята в связи с объявленным ранее режимом базовой готовности в России. К беспилотникам относятся дроны, квадрокоптеры, дирижабли, моторные дельтапланы и другие летательные аппараты, управляемые дистанционно, которые могут целенаправленно двигаться без экипажа внутри.  

Примечательно, что в Башкирии с 2023 года планируется разрешить перелеты для дронов-беспилотников массой до 30 килограмм. Сообщается, что экспериментальный режим будет запущен в 2023 году сроком на три года. Беспилотники смогут не только доставлять грузы, но и выполнять авиахимические работы, бороться с сельхозвредителями, пожарами и незаконной вырубкой деревьев.

 

#Азамат Нухов#Общество
Подпишитесь
«Это удар»: мать срочника из Башкирии заявила об отправке ее сына к границе с СВО
Сегодня, 10:10
Доброволец из Уфы сообщил о невыплате боевых и суточных после участия в СВО
Вчера, 04:41
От башкирского языка к СВО: уфимка попала на странный опрос среди жителей города
22 ноября 07:32
Уходя, не гасите свет: какие бренды вернулись на российский рынок и в каком обличье
Сегодня, 06:18
«Вся постель в крови»: уфимка рассказала об ужасах в самой обычной больнице города
Вчера, 09:23
Как отзывы влияют на продажи и почему важно отвечать на негативные комментарии
Вчера, 12:38