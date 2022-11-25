В соседнем с Башкирией Татарстане запретили полёты беспилотников

Примечательно, что в Башкирии с 2023 года планируется разрешить перелеты для дронов-беспилотников массой до 30 килограмм. Сообщается, что экспериментальный режим будет запущен в 2023 году сроком на три года. Беспилотники смогут не только доставлять грузы, но и выполнять авиахимические работы, бороться с сельхозвредителями, пожарами и незаконной вырубкой деревьев.