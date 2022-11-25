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В штате Нью-Йорк ограничиваются объемы майнинга криптовалюты

Сегодня, 10:24
Согласно новому закону, подписанному Кэти Хокул, губернатором Нью-Йорка, на майнинг криптовалюты в случае использования для этих целей электроэнергии из неэкологичных источников будет установлено ограничение.

Associated Press поделилось информацией о том, что закон является на данный момент единственным подобным в истории Соединенных Штатов.

Инициатива была утверждена по причине роста внимания к индустрии в период объявления банкротства криптобиржи FTX, — информирует Russian.rt.com.

В рамках закона на два года в штате будет установлен мораторий на выдачу новых и продление существующих разрешений на применение энергии, которая генерируется из невозобновляемых источников и используется по алгоритму proof of work.

11 ноября в США было объявлено о крахе криптобиржи FTX.

Сообщается, что за сутки биржа лишилась $662 млн при неизвестных обстоятельствах.

Сэм Бэнкман-Фрид, соучредитель FTX и ее бывший гендиректор лишился всего своего состояния, составлявшего $16 млрд.

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