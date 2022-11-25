В штате Нью-Йорк ограничиваются объемы майнинга криптовалюты

Associated Press поделилось информацией о том, что закон является на данный момент единственным подобным в истории Соединенных Штатов.
Инициатива была утверждена по причине роста внимания к индустрии в период объявления банкротства криптобиржи FTX, — информирует Russian.rt.com.
В рамках закона на два года в штате будет установлен мораторий на выдачу новых и продление существующих разрешений на применение энергии, которая генерируется из невозобновляемых источников и используется по алгоритму proof of work.
11 ноября в США было объявлено о крахе криптобиржи FTX.
Сообщается, что за сутки биржа лишилась $662 млн при неизвестных обстоятельствах.
Сэм Бэнкман-Фрид, соучредитель FTX и ее бывший гендиректор лишился всего своего состояния, составлявшего $16 млрд.