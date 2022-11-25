В России по уровню доверия интернет-СМИ и телеграм-каналы опередили телевидение

Так, 85% опрошенных все еще постоянно смотрят телевизор, число подписчиков платного телевидения быстро растет. Фавориты — кинопоказы и развлекательные шоу. 40% полагают, что классическое телевидение продолжит динамично развиваться. При этом 7% смотрят телевизор крайне редко, а 8% — не смотрят вообще. Самыми нелюбимыми опрошенные назвали общественно-политические ток-шоу (54%), спортивные трансляции (24%) и выпуски новостей (18%).
42% доверяют информации, которую дает телевидение, 44% — не доверяют. Самый высокий уровень недоверия — на Дальнем Востоке (57%) и в Северо-Западном федеральном округе (55%), самый низкий- в Южном (36%) и Приволжском (37%) федеральных округах.
При этом среди источников новостей наибольшим доверием у опрошенных пользуются интернет-СМИ (48%), телеграм-каналы и социальные сети (45%), телевидение (36%).
Подробнее — в материале «Новых известий».