В России по уровню доверия интернет-СМИ и телеграм-каналы опередили телевидение

Доля доверия к отечественному телевидению у жителей России неуклонно снижается. На первый план выходят телеграм-каналы. Опрос, который провели эксперты банка «Открытие» к Всемирному дню телевидения (7-15 ноября по репрезентативной выборке среди 1000 человек в возрасте 18-65 лет в городах России с населением более 100 тыс. человек), показал, что число россиян, не доверяющих информации из телевизора превысило число доверяющих ей.