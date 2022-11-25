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В России по уровню доверия интернет-СМИ и телеграм-каналы опередили телевидение

25 ноября 11:23
Фото: 1MI
Меньше половины россиян доверяют информации, которую дает телевидение, при этом аудитория, доверяющая интернет-СМИ и социальным сетям, приблизилась к половине
Доля доверия к отечественному телевидению у жителей России неуклонно снижается. На первый план выходят телеграм-каналы. Опрос, который провели эксперты банка «Открытие» к Всемирному дню телевидения (7-15 ноября по репрезентативной выборке среди 1000 человек в возрасте 18-65 лет в городах России с населением более 100 тыс. человек), показал, что число россиян, не доверяющих информации из телевизора превысило число доверяющих ей.

Так, 85% опрошенных все еще постоянно смотрят телевизор, число подписчиков платного телевидения быстро растет. Фавориты — кинопоказы и развлекательные шоу. 40% полагают, что классическое телевидение продолжит динамично развиваться. При этом 7% смотрят телевизор крайне редко, а 8% — не смотрят вообще. Самыми нелюбимыми опрошенные назвали общественно-политические ток-шоу (54%), спортивные трансляции (24%) и выпуски новостей (18%).

42% доверяют информации, которую дает телевидение, 44% — не доверяют. Самый высокий уровень недоверия — на Дальнем Востоке (57%) и в Северо-Западном федеральном округе (55%), самый низкий- в Южном (36%) и Приволжском (37%) федеральных округах.

При этом среди источников новостей наибольшим доверием у опрошенных пользуются интернет-СМИ (48%), телеграм-каналы и социальные сети (45%), телевидение (36%).

Подробнее — в материале «Новых известий».

#Андрей Королев#Новости
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